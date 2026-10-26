Rugby : le derby Villefranche-Saint-Priest dégénère dans les tribunes

La tension est montée bien au-delà du terrain dimanche à Villefranche-sur-Saône.

À l’issue de la rencontre comptant pour la 6e journée de Fédérale 2 entre le CS Villefranche Rugby et Saint-Priest, des incidents ont éclaté dans les tribunes du stade. Dans un communiqué publié après les faits, le club caladois fait part de sa "profonde indignation" face à des scènes de violence qu’il qualifie de "particulièrement graves".

"Après un derby intense, engagé et disputé jusqu’à la dernière seconde, la fête du rugby a malheureusement laissé place à des scènes de violence inacceptables dans les tribunes de notre stade", déplore le club caladois.

Le club affirme avoir "subi des agissements violents"

Le CS Villefranche tient à défendre sa position sur l’origine des incidents.

"Le CS Villefranche et ses supporters ont subi des agissements violents dont notre club n’est pas à l’origine", affirme-t-il.

Il insiste sur le fait qu’"aucune rivalité sportive, aucune tension d’avant-match, aucune frustration liée au résultat ou aux décisions arbitrales ne peut justifier que l’on en vienne à porter des coups dans une enceinte sportive".

Des démarches annoncées pour établir les responsabilités

Le président Guillaume Debrun assure que ces événements ne resteront pas sans suite.

Le club entend dans les prochaines heures réunir les témoignages et les éléments disponibles, reconstituer précisément le déroulement des faits et saisir les instances compétentes.

L’objectif affiché est de "faire toute la lumière" sur les violences, d’établir les responsabilités et d’obtenir les suites jugées appropriées.

Le CS Villefranche rend également hommage aux bénévoles chargés de la sécurité du stade, qui seraient intervenus lors des débordements.

"Ces hommes sont avant tout des bénévoles, des papas, des parents, des pères de famille, des passionnés qui donnent de leur temps pour permettre à notre club de vivre", souligne le communiqué.

Selon le club, certains ont pris des risques pour tenter de protéger les personnes présentes et mettre fin aux violences.

Le CSV salue leur "courage, leur sang-froid et leur dévouement", regrettant que des bénévoles aient eu à faire face à une telle situation.

"La violence n’a pas sa place dans notre rugby"

Le président du club rappelle enfin les valeurs qu’il entend défendre malgré l’intensité d’un derby.

"Le rugby est un sport d’engagement et de combat, mais il doit rester, en toutes circonstances, un sport de respect, de solidarité et de fraternité", insiste Guillaume Debrun.

Et de conclure : "La violence n’a pas sa place dans notre rugby."