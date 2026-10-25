Lyon : deux suspects interpellés après un braquage à main armée dans une bijouterie du 2e arrondissement

Une intervention rapide des forces de l’ordre a permis l’interpellation de deux suspects après le braquage d’une bijouterie à Lyon.

Selon Alliance Police Nationale 69, les faits se sont déroulés dans l'après-midi du vendredi 23 octobre. Un appel au 17 a signalé un vol à main armée, avec la présence d’un fusil, dans la bijouterie JEM, rue Jarente dans le 2e arrondissement.

Une course-poursuite jusqu’à l’A450

Les policiers ont rapidement pris en chasse les suspects. La poursuite s’est prolongée jusqu’à l’A450, en direction de Saint-Étienne, avant l’interpellation de deux personnes.

Le préjudice reste en cours d’évaluation. Il concernerait notamment plusieurs bracelets en or, des bagues et des alliances.

Une enquête judiciaire est désormais en cours afin de préciser les circonstances du braquage et les responsabilités des personnes interpellées.

Selon nos informations, l'un des suspects a été recruté via Snapchat pour conduire le véhicule qui s'avérait être volé. Ce SDF de nationalité marocaine en situation irrégulière devait récupérer 100 euros pour sa mission.

Alliance 69 félicite les policiers mobilisés

Dans son message, Alliance 69 salue l’action des unités d’appui opérationnel, notamment la BAC et le GSP, ainsi que celle du Centre d’information et de commandement (CIC).

Le syndicat met en avant leur "mobilisation" et leur "coordination" lors de cette intervention.

Alliance profite également de cette affaire pour alerter sur les conditions de travail des policiers, évoquant "l’épuisement des personnels" et des conditions d’intervention particulièrement difficiles.

L’organisation syndicale demande ainsi au gouvernement "des actes à la hauteur de l’engagement de nos policiers" et réclame une reconnaissance "concrète, immédiate et à la hauteur des responsabilités et des risques" auxquels ils sont confrontés.