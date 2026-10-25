Villefranche-sur-Saône : il conduit sans permis et ne vient pas au procès, une petite amende prononcée

Un simple croisement avec une patrouille de police lui a valu une nouvelle comparution devant la justice.
Le 17 mai 2025, à Villefranche-sur-Saône, un jeune homme de 23 ans circulait au volant d'une voiture prêtée par un collègue. Problème : les policiers l'avaient reconnu et savaient qu'il ne possédait pas le permis de conduire.
Interpellé, le conducteur avait été convoqué devant le tribunal correctionnel caladois, où son dossier a été examiné cette semaine selon le Progrès.
Absent à l'audience, le jeune homme n'a pas pu répondre aux observations du ministère public.
Le procureur de la République a notamment évoqué ses antécédents judiciaires, faisant état de deux mentions à son casier et de quatre condamnations récentes. Le prévenu était également soumis à un sursis probatoire assorti d'obligations qu'il ne respectait pas, selon le parquet.
Toutefois, les faits examinés étant antérieurs aux condamnations évoquées, la récidive légale ne pouvait pas être retenue dans ce dossier. La révocation de ses sursis n'était pas non plus possible.
Le tribunal caladois a finalement prononcé une peine de 50 jours-amendes à 10 euros, soit un montant total de 500 euros.
le problème n'est pas la justice .Ce sont les lois qu'il faudraient changer très rapidement et ensuite la justice sera adaptée et je l'espère beaucoup moins veillante .Signaler Répondre
Comment les français peuvent-ils faire confiance en la justice ?Signaler Répondre
Si pour les juges la loi est ainsi faite c'est à eux à monter au créneau pour faire modifier ces textes laxistes...
La grande clémence du tribunal de Villefranche comme d'habitude.Signaler Répondre
ce danger public encombre les routes !Signaler Répondre
Comment un juge peut être aussi laxiste, ce client encombre la justice, il va continuer à polluer la Police et la justice, on se moque du bon citoyenSignaler Répondre
Encore un peu plus de clémence , mais pour d'autres ce seraient la taule !Signaler Répondre