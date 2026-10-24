Rhône : couvre-feu pour les mineurs dès 20h à Villefranche-sur-Saône, Limas et Gleizé

Les autorités veulent éviter de nouveaux débordements dans le secteur de Villefranche-sur-Saône. Après les vols et les dégradations qui ont visé plusieurs commerces dans la nuit du 17 au 18 octobre, trois municipalités ont décidé de restreindre les déplacements des mineurs.

Depuis vendredi 23 octobre au soir et jusqu'au lundi 26 octobre, les moins de 18 ans ne peuvent plus circuler seuls sur la voie publique entre 20h et 6h à Villefranche-sur-Saône, Limas et Gleizé.

Seuls les mineurs accompagnés d'un parent ou d'un représentant légal échappent à cette interdiction.

La mesure a été décidée en concertation avec les services de l'État, dans l'objectif affiché de prévenir de nouveaux incidents.

Policiers supplémentaires et agents de sécurité privée

À Villefranche-sur-Saône, la municipalité annonce également un renforcement du dispositif de surveillance.

Des effectifs supplémentaires de police nationale sont attendus, tandis que les policiers municipaux et les opérateurs du centre de supervision urbain seront mobilisés.

Des agents de sécurité privée seront aussi déployés sur la voie publique, notamment aux abords des bâtiments communaux, dans le centre-ville et dans les zones commerciales.

Ces secteurs font l'objet d'une attention particulière après les violences du précédent week-end, durant lequel plusieurs établissements de Villefranche-sur-Saône et de Limas avaient été victimes de cambriolages ou d'actes de vandalisme.

La mairie rappelle enfin l'interdiction d'acheter, de détenir ou d'utiliser des articles pyrotechniques et des artifices de divertissement.

L'ensemble de ces mesures vise à sécuriser le territoire jusqu'à lundi, dans un contexte de nouvelles mobilisations annoncées ce samedi 24 octobre.