Villefranche-sur-Saône : elle poignarde son amant en pleine rue, 18 mois de prison ferme

Une dispute conjugale qui aurait pu tourner au drame. Jeudi 5 novembre, une quadragénaire comparaissait devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des violences avec arme commises en récidive.

Les faits remontent à la nuit du 29 au 30 août 2026. Sur un parking de la place Claude-Bernard, une altercation éclate entre la prévenue et un homme d'une trentaine d'années avec lequel elle entretenait une relation intime.

Après une première confrontation au cours de laquelle elle se saisit d'un bâton, la femme retourne à son véhicule pour récupérer un couteau dans la boîte à gants.

Elle porte alors deux coups à son compagnon, avant de prendre la fuite. La victime est transportée en urgence à l'hôpital.

Une récidive malgré plusieurs condamnations

Devant les magistrats, la prévenue a expliqué avoir voulu intimider son compagnon, sans mesurer la gravité des blessures qu'elle pouvait lui infliger.

Selon le Progrès, son casier judiciaire comportait déjà plusieurs condamnations, notamment pour des violences similaires en février 2025 et pour des menaces de mort.

Sortie de prison en juin 2026, elle avait rencontré la victime peu après sa libération.

Une expertise psychiatrique a conclu à une altération de son discernement au moment des faits. Sa défense a notamment mis en avant les soins psychiatriques entrepris depuis son incarcération et la mise en place d'un traitement adapté.

Ces éléments n'ont pas empêché le tribunal de prononcer une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme, avec maintien en détention.

La condamnée a également interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant trois ans et de porter ou détenir une arme pendant cinq ans.

Pour l'homme blessé, qui fait état de séquelles physiques et psychologiques, la question d'une éventuelle indemnisation sera examinée lors d'une audience consacrée aux intérêts civils en janvier.