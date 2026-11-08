Une opération d’ampleur dans l’hôtellerie lyonnaise.

Le Marriott Lyon Cité Internationale change de propriétaire. Jusqu’ici détenu par Lavorel Hotels, l’établissement vient d’être acquis par le groupe IHM, déjà présent à Lyon avec une dizaine d’hôtels, dont le Crowne Plaza situé lui aussi à la Cité Internationale.

L’opération concerne les murs et le fonds de commerce de l’établissement 4 étoiles, qui compte 204 chambres et suites. Son montant n’a pas été communiqué.

Un hôtel stratégique au cœur de la Cité Internationale

Installé à proximité immédiate du Centre de Congrès de Lyon et du parc de la Tête-d’Or, le Marriott, ex-Hilton, bénéficie d’une implantation particulièrement recherchée, notamment auprès des clientèles d’affaires et de loisirs.

IHM réalise cette acquisition avec le soutien de ses co-investisseurs Extendam, Bpifrance et Financière Sisters.

L’exploitation de l’hôtel sera assurée par SOHOMA, qui gère déjà les établissements du portefeuille IHM et notamment le Crowne Plaza Lyon Cité Internationale.

Le groupe exploite aujourd’hui plus de 80 hôtels représentant près de 7 500 chambres.

"Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance sélective sur des actifs de qualité bénéficiant d’emplacements stratégiques", expliquent Timothée Hainguerlot, directeur général de SOHOMA, et Félix Putatti, directeur du développement.

Ils évoquent un établissement disposant de "fondamentaux exceptionnels" et d’un "important potentiel de création de valeur et de synergie".

Lavorel Hotels détenait le Marriott depuis 2014

Pour Lavorel Hotels, cette vente marque un recentrage autour de ses propres marques et établissements.

Le groupe lyonnais détenait le Marriott Lyon Cité Internationale depuis 2014.

Il entend désormais concentrer sa stratégie sur sa Collection, qui regroupe notamment le Château de Bagnols, le Palace de Menthon ou plusieurs établissements à Courchevel, ainsi que sur sa marque urbaine Kopster, présente notamment près du Groupama Stadium.

"Le Marriott Lyon Cité Internationale a été une très belle aventure, portée par des équipes remarquables avec lesquelles nous avons beaucoup partagé", souligne Jean-Claude Lavorel, fondateur du groupe.

Il estime que cette cession permet à Lavorel Hotels de se consacrer davantage à "ce qui fait notre singularité de groupe indépendant".

Une opération majeure sur le marché lyonnais

Les parties présentent cette vente comme l’une des transactions hôtelières les plus significatives réalisées ces dernières années à Lyon.

Elle intervient dans un contexte d’investissement toujours soutenu dans le secteur hôtelier. Selon les chiffres avancés dans le communiqué, plus de 1,4 milliard d’euros ont été investis dans l’hôtellerie en France au premier semestre 2026, soit une hausse de 7% sur un an.

Pour Quentin Laferté, responsable de l’investissement hôtelier France chez CBRE, le Marriott Lyon Cité Internationale rassemble plusieurs caractéristiques particulièrement recherchées par les investisseurs : "un emplacement stratégique, une enseigne internationale reconnue, une clientèle diversifiée et des barrières à l’entrée élevées".