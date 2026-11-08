Givors : une voiture incendiée dans l'enceinte du lycée Aragon-Picasso

La situation reste particulièrement préoccupante au lycée Aragon-Picasso de Givors.

Samedi soir, vers 23h30, les secours ont été appelés pour un véhicule en flammes à l'intérieur de l'établissement, situé dans le quartier des Vernes.

La voiture se trouvait à proximité des ateliers du lycée, contre les bâtiments scolaires. Les pompiers sont parvenus à maîtriser le sinistre avant que le feu ne se propage aux installations.

Selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès, le véhicule pourrait appartenir à un membre du personnel de l'établissement.

Une enquête ouverte dans un contexte de violences répétées

Les circonstances de l'incendie restent à déterminer. Une enquête a été confiée au commissariat de Givors, notamment pour établir si le feu est d'origine criminelle.

Cet événement intervient alors que le lycée connaît depuis environ un mois une succession de violences et de perturbations ayant entraîné plusieurs fermetures.

Ces derniers jours, des groupes d'une centaine de jeunes, souvent dissimulés derrière des masques, ont tenté d'empêcher l'accès à l'établissement, notamment à l'aide de mortiers d'artifice et de cocktails Molotov.

Des policiers sont régulièrement mobilisés aux abords du lycée pour disperser ces rassemblements.

Reste désormais à savoir si l'incendie du véhicule est lié aux violences qui perturbent le fonctionnement du lycée depuis plusieurs semaines.