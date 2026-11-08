Rhône : une rave party clandestine organisée en pleine forêt malgré l'interdiction préfectorale

L'arrêté préfectoral n'aura pas suffi à empêcher les amateurs de musique électronique de se réunir dans le Rhône ce week-end.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre, une quarantaine de participants ont investi une parcelle forestière privée à proximité du col de Malval, sur la commune de Courzieu, à l'ouest de Lyon.

Plusieurs enceintes avaient été installées sur ce terrain situé près de la départementale 113. Une installation sonore qui n'a pas manqué de perturber la tranquillité des habitants des environs.

Vers 9h dimanche matin, les gendarmes de Saint-Laurent-de-Chamousset ont été alertés et se sont rendus sur les lieux. Ils ont obtenu l'arrêt de la musique.

Cette intervention intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités.

Après une rave party ayant réuni plusieurs centaines de personnes dans une halle désaffectée du quartier de la Confluence, à Lyon, le week-end précédent, la préfecture du Rhône avait interdit les rassemblements musicaux non déclarés du vendredi 6 novembre à 18h au lundi 9 novembre à 8h.

La fête organisée à Courzieu s'est donc déroulée pendant cette période d'interdiction.