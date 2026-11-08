Rhône : une rave party clandestine organisée en pleine forêt malgré l'interdiction préfectorale

L'arrêté préfectoral n'aura pas suffi à empêcher les amateurs de musique électronique de se réunir dans le Rhône ce week-end.
Dans la nuit du 7 au 8 novembre, une quarantaine de participants ont investi une parcelle forestière privée à proximité du col de Malval, sur la commune de Courzieu, à l'ouest de Lyon.
Plusieurs enceintes avaient été installées sur ce terrain situé près de la départementale 113. Une installation sonore qui n'a pas manqué de perturber la tranquillité des habitants des environs.
Vers 9h dimanche matin, les gendarmes de Saint-Laurent-de-Chamousset ont été alertés et se sont rendus sur les lieux. Ils ont obtenu l'arrêt de la musique.
Cette intervention intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités.
Après une rave party ayant réuni plusieurs centaines de personnes dans une halle désaffectée du quartier de la Confluence, à Lyon, le week-end précédent, la préfecture du Rhône avait interdit les rassemblements musicaux non déclarés du vendredi 6 novembre à 18h au lundi 9 novembre à 8h.
La fête organisée à Courzieu s'est donc déroulée pendant cette période d'interdiction.
et condamner les organisateurs à tout remettre en ordre et à rembourser les dégâts occasionnés ... la vie est trop chere mais pas pour provoquer et faire des conneriesSignaler Répondre
Une idée: Les fêtards devraient tout simplement utiliser des casques reliés à la meme musique.Signaler Répondre
À lire ta prose, décidément les vieux n'ont pas grand chose à craindre des jeunes, ces derniers ont déjà perdu la "guerre", bon c'est vrai que çà manque de profs, mais fallait déjà écouter celui de Français ....Signaler Répondre
Une orthographe calamiteuse qui témoigne s'il en est, des abyssales lacunes dont souffrent les jeunes générations.Signaler Répondre
Pauvre de vous.
Vu ton orthographe, on voit de quel côté tu es.Signaler Répondre
il suffirait de confisquer ou détruire le matériel ça ne durerait pas longtempsSignaler Répondre
ont investi une parcelle forestière privée !! déjà rien que cela, pour être respecter il faut respecter les autres, utilisation des choses qui nous appartienne pas.Signaler Répondre
A côté de Courzieu ? Il faut lâcher les aigles ;-)Signaler Répondre
Pourquoi une interdiction préfectorale alors que le texte est déjà dans la loi ? Ah oui pour montrer que la préfecture fait quelque chose...
Ils arrivent à interdire dans une petite bourgade, mais en centre ville de Lyon l'autre bon à rien a même pas été foutu de le faire, on l'a même pas entendu d'ailleursSignaler Répondre
se pays est contre la jeunesse dans 4 ans 36 pourcents de la population a plus 65 ans dans quelques années il y aura une guerre civile entre les vieux et jeunes on parle plus de choc dé générations mais une guerre de générationSignaler Répondre