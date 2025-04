Free-party interdite dans le Rhône : les autorités craignent des violences comme à Feyzin

Les autorités veulent éviter un nouveau scénario catastrophe. Un mois après les violences survenues à Feyzin, où une rave sauvage avait dégénéré dans un hangar désaffecté, la préfecture du Rhône redoute une nouvelle nuit de chaos. En cause : une possible free-party baptisée "Break the law", dont les appels à participation circulent actuellement sur les réseaux sociaux, parfois accompagnés de propos incendiaires.

Cette nouvelle "teuf", évoquée sans lieu ni date précis, serait organisée par des collectifs déjà connus des autorités, dont Astral Konnection, La Bande passante et Entropik. Mais ce qui inquiète surtout les forces de l’ordre, ce sont les messages appelant à en découdre avec les policiers. Plusieurs publications visibles sur des comptes anonymes évoquent explicitement l'usage de violences et d'engins incendiaires.

Face à cette menace, la préfecture a réagi avec fermeté ce vendredi :"Par arrêté préfectoral, la Préfète du Rhône interdit le rassemblement non déclaré de type ‘free-party’ annoncé sur les réseaux sociaux sur l’ensemble du département du Rhône à compter de ce jour 18h00 jusqu’au lundi 21 avril 2025 18h00". "Le transport de matériel de sonorisation ou d’amplification est également interdit" durant toute cette période. Tout équipement saisi pourra faire l’objet d’une confiscation.

Pour rappel, lors de la précédente rave de Feyzin, cinq policiers avaient été blessés dans des affrontements et un jeune homme avait dû être évacué en urgence absolue. Depuis, les forces de l’ordre restent sur le qui-vive. Le choix du nom de cette nouvelle fête illégale – "Break the law" – apparaît comme une provocation assumée, en pleine période de débats parlementaires autour du durcissement des sanctions contre les organisateurs de ce type de rassemblements non autorisés.

Pour l’heure, aucun lieu précis n’a été identifié, mais les autorités sont mobilisées pour détecter toute tentative d’installation.