Rave party à Saint-Pierre-de-Chandieu : 69 verbalisations et quatre personnes en garde à vue

La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, située dans le Rhône, a été le théâtre d’une vaste rave-party qui s’est tenue du 9 au 12 novembre. Ce rassemblement non autorisé, baptisé “Acid Pirate”, a réuni entre 3 000 et 4 000 participants sur un terrain privé, distant de quelques kilomètres des premières habitations.

L’événement s'est déroulé sans incidents majeurs pour les riverains, mais a mobilisé les forces de l'ordre. Au total, 69 verbalisations ont été enregistrées, précise Le Progrès. Ces amendes portaient principalement sur la détention de stupéfiants et des infractions routières. Parmi les infractions relevées, on compte notamment des manquements à l’assurance et au contrôle technique, ainsi qu’un défaut de permis de conduire.

Quatre personnes ont été interpellées, dont deux pour trafic de stupéfiants. Les deux autres, inconnues des services de police, seraient les organisateurs présumés de cette fête géante. Ces derniers ont été placés en garde à vue, tout comme les autres interpellés.

Le propriétaire du terrain a déposé plainte pour occupation illégale et dégradations. Bien que le site ait été laissé relativement propre, grâce à des équipes de nettoyage mises en place par les organisateurs, des traces de déchets organiques ont été signalées.