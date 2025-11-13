Rave party à Saint-Pierre-de-Chandieu : plus de 1 400 infractions et deux organisateurs en garde à vue

La préfecture du Rhône fait état d’un bilan particulièrement lourd, après plusieurs jours de contrôles et de verbalisations.
Depuis la nuit du vendredi 7 au samedi 8 novembre, une rave party non autorisée se tenait sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, dans l’est du Rhône. Le rassemblement, qui a atteint son pic à 2 000 participants, s’est achevé ce mercredi.
Sous l’autorité de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, la gendarmerie avait mis en place un dispositif "exceptionnel de contrôle aux entrées et sorties" du site. Un escadron de gendarmerie mobile a été mobilisé plusieurs jours en appui du groupement du Rhône.
Au total, 1 495 personnes et 480 véhicules ont été contrôlés. Les militaires ont relevé 1 422 infractions, dont 1 348 pour tapage, 33 pour usage de stupéfiants, 27 pour non-respect d’un arrêté préfectoral, et 9 pour port d’arme de catégorie D (avec la saisie de deux tasers, un poing américain et six couteaux). Deux organisateurs ont été placés en garde à vue.
Les contrôles ont également conduit à la découverte d'une personne inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR) et à quatre verbalisations pour défaut d’agrément de VTC. La sûreté ferroviaire a, de son côté, dressé 34 amendes pour traversées de voies ferrées.
Côté matériel, la gendarmerie a saisi plusieurs équipements liés à l’organisation du rassemblement : un fourgon rempli de câbles et de matériel de sonorisation, un poids lourd contenant un groupe électrogène et du matériel de scène, ainsi qu’un autre camion transportant un répartiteur électrique, du câblage et des enceintes. Une platine, une table de mixage et cinq enceintes faisant partie du "mur de son" ont également été confisquées.
Dans un communiqué, la préfète du Rhône "remercie les militaires pour leur mobilisation exemplaire pendant plusieurs jours," soulignant que cette action a permis "de sanctionner les participants à ce rassemblement, de saisir de nombreux matériels et d’interpeller des organisateurs pour les présenter à la justice."
