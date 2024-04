Lyon : une manifestation contre la répression des free-party

Ce samedi, dans plusieurs grandes villes de France dont Lyon, des manifestives (mot-valise de manifestation et festive ndlr) sont programmées.

Dans la capitale des Gaules, le rendez-vous est fixé à 14h place Jean-Macé dans le 7e arrondissement.

"On n'arrête pas un peuple qui danse", promet le collectif Tekno Anti Rep à l'origine de ce mouvement.

"Il est temps de dire haut et fort non à la répression croissante exercée par les gouvernements à l'encontre de notre mouvement. Nous ne pouvons plus rester silencieux à ces tentatives de dissuasion si récurrentes. Pendant ce temps, en Allemagne, la Techno berlinoise est inscrite au patrimoine de l’UNESCO… Quand est-ce que le gouvernement français comprendra que notre culture perdure malgré ses tentatives de la noyer ? Comme une nuit d’été où Steve (Steve Maia Caniço mort à Nantes ndlr) nous a quitté... En 2023, c’est plus de 1178 arrêtés préfectoraux, 45 saisies de matériel de sonorisation. Plus de 77% des saisies ont été réalisées lors de free-party comptant moins de 500 personnes…", poursuit-il.

Des centaines de personnes sont attendues en musique ce samedi à Lyon. Dans la région, les rave-party ont bien souvent lieu dans des endroits reculés, obligeant les autorités à contrôler massivement les participants et dépêcher des secours pour encadrer l'évènement sauvage. D'ailleurs, les préfets de plusieurs départements ont interdit des free-party ce week-end.