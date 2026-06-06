Une mobilisation annoncée à Lyon pour défendre les free parties face à la loi Riposte

Le collectif lyonnais Techno Anti Répression appelle les amateurs de free parties à se rassembler à partir de 14 h, place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Cette journée de mobilisation nationale vise à dénoncer la loi Riposte, un texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et actuellement examiné par le Sénat, qui prévoit de durcir le cadre des rave-parties.

Les organisateurs dénoncent des mesures qu'ils jugent “liberticides”, évoquant notamment les amendes infligées aux participants, les saisies de matériel et la multiplication des arrêtés préfectoraux visant les événements non déclarés. “Il faut les intégrer au paysage culturel français et déconstruire les idées préconçues à leur sujet”, estime le collectif Tekno Anti Rep, qui prône “une fête libre, inclusive, antifasciste et anticapitaliste”.

Les free parties sont généralement organisées par des collectifs bénévoles sur des terrains privés ou des sites désaffectés.

Pour rappel, une tentative d'organisation d'une rave party dans un entrepôt désaffecté d'Oullins-Pierre-Bénite avait été empêchée par les forces de l'ordre fin mai. Environ 200 personnes étaient présentes sur les lieux lorsque la police est intervenue.

La préfecture du Rhône avait également décidé d'interdire les free parties pendant le week-end de Pentecôte.