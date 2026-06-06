Société

Une mobilisation annoncée à Lyon pour défendre les free parties face à la loi Riposte

Une mobilisation annoncée à Lyon pour défendre les free parties face à la loi Riposte
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Une manifestation en soutien au mouvement des free parties est organisée à Lyon ce samedi 6 juin, dans un contexte de durcissement législatif.

Le collectif lyonnais Techno Anti Répression appelle les amateurs de free parties à se rassembler à partir de 14 h, place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Cette journée de mobilisation nationale vise à dénoncer la loi Riposte, un texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et actuellement examiné par le Sénat, qui prévoit de durcir le cadre des rave-parties.

Les organisateurs dénoncent des mesures qu'ils jugent “liberticides”, évoquant notamment les amendes infligées aux participants, les saisies de matériel et la multiplication des arrêtés préfectoraux visant les événements non déclarés. “Il faut les intégrer au paysage culturel français et déconstruire les idées préconçues à leur sujet”, estime le collectif Tekno Anti Rep, qui prône “une fête libre, inclusive, antifasciste et anticapitaliste”.

Les free parties sont généralement organisées par des collectifs bénévoles sur des terrains privés ou des sites désaffectés.

Pour rappel, une tentative d'organisation d'une rave party dans un entrepôt désaffecté d'Oullins-Pierre-Bénite avait été empêchée par les forces de l'ordre fin mai. Environ 200 personnes étaient présentes sur les lieux lorsque la police est intervenue.

La préfecture du Rhône avait également décidé d'interdire les free parties pendant le week-end de Pentecôte.

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free party

4 commentaires
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nanard le 06/06/2026 à 09:37

allez faire vos délires dans un autre pays et vous serez pas déçus des réactions des autorités non
pourquoi foutre la m.... en France
a oui pas de réactions des autorités

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teufeurs le 06/06/2026 à 09:25

Commençons par enfermer tous ces dévergondés dans des maisons de redressement.
Ensuite, le nouveau pouvoir qui arrive pourra, comme M. Poutine, trouver des solutions pour occuper tout ce monde dans des tranchés quelque part.

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lolotoooôooo le 06/06/2026 à 09:19

Mais pourquoi ne les organisent ils pas chez eux ou dans un lieu prévu à cet effet ?
Des milliers d'associations et de personnes y arrivent bien chaque année a travers les fêtes locales, festivals et autres manifestations culturelles ou sportives ....

Ils sont trop feneants ou trop bêtes ?

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free !!!!!!!!!!!!!!! le 06/06/2026 à 09:09

Free speed, free coke, free amphé, free schit, free proto .............

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91Dolores83 le 06/06/2026 à 08:55

Est-ce liberticide de faire une free-partie sur un terrain qui ne vous appartient pas?

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saco697 le 06/06/2026 à 08:50

encore une manif encouragée par Doycet et sa bande, ils vont tout casser

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Rlb le 06/06/2026 à 08:50

On aura tout le panel de la france réac, débile, assistée, la liberté d'emmerder de se chouter, mais de ( profiter de la vie)
Nazes Nazes Nazes

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Il est vrai le 06/06/2026 à 08:33

que ces partis sont contre la propriété individuelle et contre le travail, ce qui explique qu'ils installent leurs orgies de drogues dans des lieux privés, outils de travail des agriculteurs, qu'ils détruisent sur leur passage, comme Attila et ses Huns. En revanche, je connais quelques militants lfistes très attentifs lorsqu'il s'agit de recueillir la succession de papa-maman, bon bourgeois de gauche. C'est ça, leur répartition des richesses !

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Jesaistout le 06/06/2026 à 08:16

Liberté de squatter un logement, liberté de casser, liberté de s'octroyer le bien d'autrui, liberté d'occuper un terrain,
Tout va bien madame la marquise.

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