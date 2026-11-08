Dans une lettre ouverte adressée au maire de Lyon, Samuel Soulier, maire du 6e arrondissement, demande un renforcement immédiat de la sécurité autour du lycée Édouard-Herriot.

L'élu réagit à l'incendie qui a touché l'établissement, dégradant par les flammes la porte centenaire en chêne, après que des poubelles en plastique ont été incendiées place Edgar-Quinet. Une place qui venait, souligne-t-il, d'être inaugurée quelques semaines auparavant.

Des lycéens "terrorisés"

Dans son courrier, Samuel Soulier revient également sur les tensions qui entourent depuis plusieurs semaines les mobilisations lycéennes.

Il interpelle Grégory Doucet sur le sort de jeunes qu'il décrit comme "complètement terrorisés" et affirme que certains avaient déjà été directement touchés par des tirs de mortiers la semaine précédente.

Il évoque également la panique provoquée lorsque la porte principale en bois du lycée s'est embrasée, empêchant temporairement la sortie.

Le maire du 6e estime que les revendications des lycéens ont été "confisquées par une minorité" et considère que les violences observées ne peuvent plus être rattachées aux revendications portant sur les moyens, les emplois du temps ou le manque d'enseignants.

Il affirme également que des menaces auraient visé des élèves souhaitant assister normalement aux cours.

Deux caméras réclamées place Edgar-Quinet

L'élu formule deux demandes précises à la municipalité lyonnaise.

Il souhaite tout d'abord l'installation de deux caméras nomades de vidéoprotection sur la place Edgar-Quinet.

Samuel Soulier réclame également "la présence et le renfort de la police municipale" sur les sites considérés comme sensibles, avec une priorité donnée au lycée Édouard-Herriot.

Pour appuyer son attaque politique, le maire du 6e reprend plusieurs déclarations passées de Grégory Doucet sur l'éducation et les mobilisations de la jeunesse.

Il cite notamment les propos du maire de Lyon sur la nécessité pour les élèves de pouvoir "étudier dans des conditions dignes", ainsi que son jugement sur un "message [...] remarquable" envoyé par la jeunesse au nom de l'égalité et de la fraternité.

Samuel Soulier retourne aujourd'hui ces déclarations contre l'exécutif municipal : "Avez-vous trouvé dans les agissements de ce matin… la Fraternité ? Est-ce fraternel de brûler un établissement dans lequel se trouvent des centaines de lycéens ?"

"La République ne s'agenouille pas devant la violence et ne renonce ni à ses valeurs, ni à ses principes", conclut le maire du 6e arrondissement.