Dans une lettre ouverte adressée au maire de Lyon, Samuel Soulier, maire du 6e arrondissement, demande un renforcement immédiat de la sécurité autour du lycée Édouard-Herriot.
L'élu réagit à l'incendie qui a touché l'établissement, dégradant par les flammes la porte centenaire en chêne, après que des poubelles en plastique ont été incendiées place Edgar-Quinet. Une place qui venait, souligne-t-il, d'être inaugurée quelques semaines auparavant.
Des lycéens "terrorisés"
Dans son courrier, Samuel Soulier revient également sur les tensions qui entourent depuis plusieurs semaines les mobilisations lycéennes.
Il interpelle Grégory Doucet sur le sort de jeunes qu'il décrit comme "complètement terrorisés" et affirme que certains avaient déjà été directement touchés par des tirs de mortiers la semaine précédente.
Il évoque également la panique provoquée lorsque la porte principale en bois du lycée s'est embrasée, empêchant temporairement la sortie.
Le maire du 6e estime que les revendications des lycéens ont été "confisquées par une minorité" et considère que les violences observées ne peuvent plus être rattachées aux revendications portant sur les moyens, les emplois du temps ou le manque d'enseignants.
Il affirme également que des menaces auraient visé des élèves souhaitant assister normalement aux cours.
Deux caméras réclamées place Edgar-Quinet
L'élu formule deux demandes précises à la municipalité lyonnaise.
Il souhaite tout d'abord l'installation de deux caméras nomades de vidéoprotection sur la place Edgar-Quinet.
Samuel Soulier réclame également "la présence et le renfort de la police municipale" sur les sites considérés comme sensibles, avec une priorité donnée au lycée Édouard-Herriot.
Pour appuyer son attaque politique, le maire du 6e reprend plusieurs déclarations passées de Grégory Doucet sur l'éducation et les mobilisations de la jeunesse.
Il cite notamment les propos du maire de Lyon sur la nécessité pour les élèves de pouvoir "étudier dans des conditions dignes", ainsi que son jugement sur un "message [...] remarquable" envoyé par la jeunesse au nom de l'égalité et de la fraternité.
Samuel Soulier retourne aujourd'hui ces déclarations contre l'exécutif municipal : "Avez-vous trouvé dans les agissements de ce matin… la Fraternité ? Est-ce fraternel de brûler un établissement dans lequel se trouvent des centaines de lycéens ?"
"La République ne s'agenouille pas devant la violence et ne renonce ni à ses valeurs, ni à ses principes", conclut le maire du 6e arrondissement.
La menace du dépôt de plainte reprise par les médias subventionnés, une technique politique tellement éculée que seuls les cerveaux infectés au stade terminal pensent qu'une menace annoncée dans les médias serait un réel dépôt de plainte.Signaler Répondre
Gros malin, alors on en est où de cette plainte ?
Admettons néanmoins qu'une telle plainte existerait.
Quelle serait le motif exact ?
Très souvent le motif est bien différent de celui supposé.
Quel en serait le jugement ?
Tout à fait. C'est 'liberté égalité fraternité ' en pleine application.Signaler Répondre
Fnews !Signaler Répondre
La région a proposé les caméras que Doucet a refusées !Signaler Répondre
Elle n'a rien à voir dans ce cas de figure
Renseignez-vous
voter pour un parti antisémite, ça montre le nombre de neurones que tu possèdes 🤣🤣🤣Signaler Répondre
il réclame davantage de sécurité, c'est surtout au parents de mieux éduquer leurs enfants fanatique de la casses.Signaler Répondre
11 jours de travaux sur la ligne C ! 11 jours qui pénalisent les habitants, les professionnels de la Croix-Rousse, les visiteurs. Ce n'est pas normal.Signaler Répondre
Le Doudou est anti tout, donc il n'aura pas de réponse.Signaler Répondre
Il ne s'occupe que du vélo, et encore il ne veut pas du Tour de France...
la région est responsable des lycées Laurent wauguiez a détruit notre région un déclin dans tout les domaines et l’image réel de cette échec wauguiez préfère faire des repas 100keurosSignaler Répondre
Maintenant tout le monde en mange de la mdr !Signaler Répondre
Il s'en fout complètement de la sécurité !Signaler Répondre
Doucet ne fera rien, d’abord parce qu’il refuse les caméras par pur dogmatisme, ensuite parce qu’il ne veut pas nuire à ses camarades émeutiers.Signaler Répondre
Ce type est une honte et les Lyonnais vont se le coltiner encore 7 ans, bravo à vous citoyens cocus
Ça m'est égal. Ça va pas m'empêcher de voter LFI en 2027.Signaler Répondre
Donc les lycées relèvent de la compétence de la région.Signaler Répondre
On voit bien ce que ça donne.
Quelle silence du côté du conseiller spécial Laurent Wokiste
Par conséquent, les élèves d'un quartier catho ne m'intéressent absolument pas....Signaler Répondre
Il dis quoi le monsieur? " Il va falloir sévir ? " on brule des lycées avec des élèves dedans, et des dégénérés applaudissent?Signaler Répondre
Putain les politiques, la raclée que vous allez vous prendre l'année prochaine!
Il soutien avec LFI tous ces lycéens qui brûlenr et pillent ...Signaler Répondre
Ce maire parle d’un attentat contre un lycée de trouvant dans son arrondissementSignaler Répondre
Il parle de moyens de protection réclamés depuis longtemps et en pure perte à un maire de Lyon qui est extrême gauchiste, donc anarchiste (il faut appeler un chat un chat) et qui a toujours refusé les caméras de surveillance
Nous sommes arrivés à une situation d’insurrection encouragée par ces fous
Alors la Jeune Garde, c’est une hérésie de plus
repeter une fausse information tous les jours n'en fait pas une vérité.Signaler Répondre
https://www.20minutes.fr/politique/4203217-20260224-jeune-garde-acces-systeme-videosurveillance-ville-lyon
Mais tous les lyonnais savent bien qu’on ne peut rien attendre de constructif de Doycet et sa bande Entre Doucet qui milite pour ses manifestations (de casseurs pilleurs et incendiaires) en centre ville et sa collègue la maire du 7 eme qui milite contre la fermeture administrative d’un bar lieu de deal notoire.. l’alliance LFI/les VERTS n’a qu un objectif livrer Lyon aux pilleurs casseurs incendiaires dealers et autres délinquants… depuis qu’ils sont aux commandes la délinquance augmente et plus un jours sans des règlements de comptes et des morts ou blessés grave par armes c’est le monde de la melenchonnie qu’ils installent à Lyon …Signaler Répondre
Lycée de bobos privilégiés venant pour la plupart de familles aisés, le lycée en lui même est est très bon état on peut pas dire qu'il y a des rats, des plafonds qui s'écroulent ou autre. Ils ont juste brûlés par sauvagerie.Signaler Répondre
Encore une fois la preuve que chez les familles de bobos de gauche comme de droite si les enfants sont pas éduqués et qu'on leur inculque pas des valeurs ils finissent par déraper a l'extrême gauche avec des mouvements qui attendent que ça de mettre la main sur des gamins faibles d'esprit et manipulables.
Doucet s'en fiche complètement, aveuglé qu'il est par son idéologie et sa soumission a LFI....Signaler Répondre
Il pourrait sensiblement mieux faire, ne serait-ce ici pour assurer la sécurité des lieux d'enseignement avec les caméras demandées (car on comprend entre les lignes que par la faute de ce manquement, celui ou ceux qui ont failli embraser un lycée avec les élèves à l'intérieur n'a pas pu être identifié...).Signaler Répondre
Toujours dans son idéologie le maire : "les caméras c'est pas bien"...
Mais ça empire partout.Signaler Répondre
Je suis du 8ème, on subit les pétards en permanence, 24 h / 24, ça devient de la folie et on nous parle de ville apaisée.
Avant Doucet, c'était quand même plus tranquille. Il n'en a rien à faire de son boulot, juste là pour la paie.
Et qu'on ne vienne pas me dire que j'ai voté pour lui, ce n'est pas le cas.
tout le monde s en fout et rejette toutes responsabilités , aucune action , aucun ordre donné à la police , la justice regarde avec complaisance ne pas s étonner si la racaille s amuse à tout casser piller incendier ils savent qu ils ne risquent rien , a part qqs mois avec sursis un état faible , le RN se régaleSignaler Répondre
Bravo !Signaler Répondre
Avant de réclamer des caméras, ce maire d'arrondissement devrait commencer par exiger des explications sur les accès aux données du centre de vidéosurveillance de Lyon.Signaler Répondre
Pourquoi la Jeune Garde y avait leurs ronds de serviette ?
Quelles ont été les procédures de recrutement et mises en œuvre des opérateurs depuis l'audit du Centre par Raphaël Arnault ?
Pourquoi Raphaël Arnault a-t-il bénéficié d'escorte policière dont la municipale ?
Ceci permettrait de lever des doutes.
Maintenant les gens confortables vivent ce que les autres vivent dans les quartiers défavorisés depuis des décennies. Ça fait bizarre, n'est-ce ?Signaler Répondre