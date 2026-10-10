La mairie du 6e arrondissement de Lyon s’est transformée, le temps d’un samedi, en salle d’examen.

À la demande d’étudiants empêchés de composer normalement en raison des blocages et perturbations ayant touché leurs établissements, une centaine de jeunes ont été accueillis dans les locaux municipaux pour y passer leurs devoirs surveillés.

L’initiative a été décidée par Samuel Soulier, maire Horizons du 6e arrondissement.

"Tous les jeunes ne sont pas des casseurs"

Dans son communiqué, l’élu revient sur le contexte des dernières semaines, marqué selon lui par des blocages, des dégradations et des affrontements.

"Rien ne saurait justifier que des établissements soient saccagés, que des personnes soient mises en danger ou que l’avenir de jeunes soit compromis", estime Samuel Soulier.

Mais le maire du 6e insiste également sur la nécessité de ne pas généraliser : "Tous les jeunes ne sont pas des casseurs. Nous ne laisserons pas les violences de quelques-uns effacer les efforts, les ambitions et l’engagement de toute une génération."

Une demande formulée jeudi

Selon le communiqué, les étudiants avaient sollicité la mairie dès jeudi afin de pouvoir passer leurs épreuves « dans des conditions dignes et sereines".

La mairie affirme avoir organisé rapidement leur accueil avec ses propres équipes, l’appui des services logistiques de la Ville de Lyon et celui d’associations installées dans les locaux, qui ont libéré leurs espaces pour permettre aux étudiants de composer.

Samuel Soulier salue leur "détermination", leur "sérieux" et leur "sens des responsabilités". "Ces étudiants ne sont pas un problème à gérer : ils sont une chance pour notre société", affirme-t-il.

"Une mairie n’est pas seulement un lieu d’administration"

Le maire du 6e revendique enfin une conception élargie du rôle de la collectivité en période de perturbations.

"Une mairie n’est pas seulement un lieu d’administration : c’est une maison commune, un service public de proximité, un lieu où l’on doit pouvoir trouver une réponse concrète", écrit Samuel Soulier.

Il assure vouloir conjuguer "fermeté face aux violences" et soutien aux jeunes souhaitant poursuivre normalement leurs études.