Ce lundi 23 novembre, aux alentours de 19 heures, plusieurs coups de feu ont été tirés à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon, dans le quartier Haute-Roche.
Selon les informations de BFMTV, 25 cartouches ont été retrouvées sur place. La devanture d'un magasin ainsi qu'une voiture ont été endommagées par les tirs. Aucun blessé n'est à déplorer.
Cette série de coups de feu a suscité l'inquiétude dans le quartier de Haute-Roche. Pour l'heure, les circonstances exactes des faits, tout comme les motivations à l'origine de ces tirs restent inconnues. Il se pourrait qu’un règlement de compte soit à l’origine de cette fusillade.
🚨 Exclu Frontières - Fusillade très impressionnante hier soir à 19h15 près de Lyon dans le quartier Haute-Roche à Oullins-Pierre-Bénite, sur fond de règlement de comptes. https://t.co/rz09Eb7k2j— Jules Laurans (@Jules_Laurans) November 24, 2026
"C’est inacceptable"
Un marie LR qui se plaint de la gestion de la sécurité d'un gouvernement macron/LR...Signaler Répondre
Bah on a laissés faire pendant des decennies, la Gauche à laissée faire, les juges de gauche ont laissés faire car la prison c'est pas bien et expulser les OQTF c'est pas cool non plus. Voila l'addition aujourd'hui et elle est salée.Signaler Répondre
Bientot dans votre quartier à vous qui lisez meme si il est tranquille aujourd'hui, patience ca va venir.
Et allez, encore une soirée apaisée : des rafales en pleine rue, une vitrine de magasin réduite en confettis, et tout le monde qui hausse les épaules comme si c'était juste un orage d'été.Signaler Répondre
Bienvenue dans la métropole de Lyon !
Pendant que les commerçants comptent les impacts de balles entre deux cafés, notre grand empereur Doucet, drapé dans sa toge en lin bio recyclé, perché sur son char solaire au milieu de sa zone à trafic apaisé à 15 km/h, continue d'inaugurer des nichoirs à mésanges et des pistes cyclables bidirectionnelles.
On a déjà les communiqués pré-imprimés : "une enquête est ouverte", "appel au calme", "renforcement du dialogue citoyen". À ce rythme-là, les vitriers vont bientôt entrer au CAC 40, et il faudra un permis de port d'arme pour aller chercher sa baguette. Tout va bien, dormez braves gens !
Tu a le droit de rêve c'est toléré oublie pa d'écrire aux pété Noël pour qu'il puisse te livrer t'est jouetsSignaler Répondre
je rêverais qu’il y est un sniper caché sur un toit là , ça les calmerai un peuSignaler Répondre
Le problème c'est l'esstreme drouateSignaler Répondre
LFI est en transe, leurs vaches sacrées sont en roue libre.Signaler Répondre
la france tasty crousty/quentin derangue de Erique Teguenère. Il est temps de demander au 1er ministre de se rendre sur place et de condamner.Signaler Répondre
La France bâtie par Macron et Cie.Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre