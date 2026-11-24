Ce lundi 23 novembre, aux alentours de 19 heures, plusieurs coups de feu ont été tirés à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon, dans le quartier Haute-Roche.

Selon les informations de BFMTV, 25 cartouches ont été retrouvées sur place. La devanture d'un magasin ainsi qu'une voiture ont été endommagées par les tirs. Aucun blessé n'est à déplorer.

Cette série de coups de feu a suscité l'inquiétude dans le quartier de Haute-Roche. Pour l'heure, les circonstances exactes des faits, tout comme les motivations à l'origine de ces tirs restent inconnues. Il se pourrait qu’un règlement de compte soit à l’origine de cette fusillade.

🚨 Exclu Frontières - Fusillade très impressionnante hier soir à 19h15 près de Lyon dans le quartier Haute-Roche à Oullins-Pierre-Bénite, sur fond de règlement de comptes. https://t.co/rz09Eb7k2j — Jules Laurans (@Jules_Laurans) November 24, 2026

"C’est inacceptable"