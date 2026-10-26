Un braquage avorté, un buraliste qui ne se laisse pas faire, et quatre suspects en garde à vue. Le scénario s'est joué ce dimanche 25 octobre, aux alentours de midi, rue Charton à Oullins-Pierre-Bénite, commune du sud de la Métropole de Lyon.
Quatre encagoulés, un marteau et un gérant qui ne cède pas
Quatre individus encagoulés font irruption dans le bureau de tabac. Selon Le Progrès, l'un d'eux est armé d'un marteau. L'objectif est clair : contraindre le gérant à céder son fond de caisse ou sa marchandise.
Mais le buraliste ne s'exécute pas. Il saisit une bombe de gaz lacrymogène et l'utilise contre les assaillants. Les quatre hommes prennent la fuite.
Une fuite en véhicule volé, une interpellation rapide
Les malfrats montent à bord d'un véhicule volé pour quitter les lieux. Leur avance est de courte durée : les forces de l'ordre les interpellent peu de temps après. Les conditions exactes de l'interpellation — le lieu, le nombre d'agents impliqués, l'usage ou non de moyens spéciaux — ne sont pas précisées à ce stade.
Le buraliste, premier rempart
Ce type d'affrontement direct entre un commerçant et des braqueurs pose une question concrète : dans quelle mesure un gérant isolé peut-il, ou doit-il, assurer seul sa propre sécurité ? Le gaz lacrymogène est légalement en vente libre en France pour les particuliers et les professionnels, et son usage en légitime défense est admis. Mais la frontière entre protection et mise en danger reste ténue quand l'un des assaillants tient un marteau.
La suite judiciaire — mise en examen, chefs de poursuite retenus, profil des suspects — n'a pas encore été communiquée.
Pas très accueillant ce buraliste....il laisse repartir ses visiteurs ( pas très sympa c'est vrai) la larme à l'œil...Signaler Répondre
Venant de quelqu’un qui a justifié l’agression hyper violente de deux personnes âgées de 85 et 90 ans au motif que ce sont des bourgeois c’est cocasse comme analyse !Signaler Répondre
Vous n’osez vous l’écrire, mais vous le comprenez très bien : ce journal attaque, à peine subtilement et chaque jour, l’Etat de droit et la démocratie, comme il laisse paraître des milliers de commentaires qui tombent normalement sous le coup de la loi. Aussi ce site est-il devenu le déversoir des vieux et vieilles aigris qui votent tous comme on sait. A qui profite le crime ? Peut-être à la DGRSI à qui cela permet de surveiller une certaine fachosphère qui est parvenu à se convaincre que le fascisme était à gauche, à grand renforts de définitions toutes plus farfelues les unes que les autres, dans l’Histoire et la philologie.Signaler Répondre
Dis donc, ce sont bien tes agresseurs qui ont fait le choix de l'agressio, à eux d'en subir les conséquences.Signaler Répondre
Inutile de se demander de quel clan tu fais partie.
Et pendant ce temps, nos chercheurs viennent de mettre au point un vaccin anti cancer ...👏Signaler Répondre
Certains sont utiles et doivent être aides et soutenus, d autres doivent être écartés et ne rien nous coûter.....facturation du coût judiciaire et de la prison pour les délinquants....ça se fait en Thaïlande, tant que tu n as pas réglé ta note, tu ne sors pas...
"Ce type d'affrontement direct entre un commerçant et des braqueurs pose une question concrète : dans quelle mesure un gérant isolé peut-il, ou doit-il, assurer seul sa propre sécurité ? Le gaz lacrymogène est légalement en vente libre en France pour les particuliers et les professionnels, et son usage en légitime défense est admis. Mais la frontière entre protection et mise en danger reste ténue quand l'un des assaillants tient un marteau."Signaler Répondre
On marche sur la tête, le buraliste, selon ce ramassis de C...eries aurait-il du se laisser tuer à coups de marteau ? ! vu la situation, bien sur qu'il a bien fait de se défendre et c'est parfaitement légitime ! Ce qui est grave, en revanche, c'est que de plus en plus de faits d'agressions violentes de commerçants (mais pas que, hélas!) aient lieu dans ce pays !
Comment peut-on asséner de telles affirmations à partir d'un article de quelques lignes sur un site de revue de presse ?Signaler Répondre
Les logiques de pensée des extrêmes sont terrifiantes.
Ce buraliste doit être poursuivi, jugé et incarcéré car il a enfreint la loi. Et déjà, il faut interdire toutes les armes de défense comme le gaz lacrymo qui ne font qu'accentuer le désordre et le sentiment d'insécurité. Ne vous trompez pas : la violence vient de l'extrême droite, encore et toujours, comme à Trappes.Signaler Répondre
Et toi faudrait te couper internet, tu raconterais moins de conneriesSignaler Répondre
Bravo à ce courageux commerçantSignaler Répondre
Donc le buraliste défend son bien et limite y va avoir des ennuiesSignaler Répondre
Oeil pour oeil , c est grave pour notre démocratieSignaler Répondre
ça donne des idées, on va faire la même chose quand on est bousculé par Doucet ou ses copains en vélo sur les trottoirs…Signaler Répondre
En effet, la loi doit (normalement !) tenir compte du niveau de danger, et il est clair qu'être attaqué à plusieurs dans son propre établissement pèsera forcément dans la balance, on est pas sur de la simple altercation.Signaler Répondre
Bravo à ce commerçant qui a été courageux, maintenant il faut que ces abrutis soient sanctionnés lourdement.
J'aurais pas dit mieux 👍Signaler Répondre
Et maintenant des violences buralesques sur des chances pour la France... C'est insupportable...Signaler Répondre
Il faut d'urgence organiser une manif de chances pour la France ce week-end dont le cortège passera devant des commerces de buraliste...
J arrive pas à comprendre comment dans votre article vous posez la question de légitime défense, ils sont 4 donc rien que la légitime défense rentre en ligne de compte alors avec le marteau en plus logique, les honnêtes gens commence à se rebellé de plus en plus fallait s y attendre Selon l'article 122-5 du Code pénal, l'état de légitime défense est reconnu si votre situation respecte strictement 5 critères cumulatifs, divisés entre l'agression et votre réactionSignaler Répondre
Si trois personnes vous encerclent physiquement et vous coincent, le niveau de menace perçu est démultiplié. Un geste de défense plus vigoureux (comme l'usage d'un objet de fortune ou un coup violent pour briser l'encerclement) pourra être considéré comme légitime et proportionné à la gravité de la menace
Incroyable qu'il existe encore des pieds nickelé!Signaler Répondre
De sales mer2 comme eux, faux leur mettre le max.
Comment on peut avoir l'idée de braquer un tabac, à 4, avec un marteau et une voiture volée🤔
J'aimerai bien connaître le titre du film qui les a inspiré !!
Il faut foutre le buraliste en taule, il s'est livré au vindicte populaire. Imaginez si l'un des suspects avait fait un choc anaphylactique !Signaler Répondre
suite à la casse des troupes de l’ultra gauche LFI/les VERTS.. les commerçants s’organisent pour l’auto protection..Signaler Répondre
Je dis bravo Monsieur et tout le reste est du bla bla à savoir si il faut se défendre ou pas !Signaler Répondre
a 100 pour 100 avec ce buraliste , aucun état d ame pour utiliser la gazeuse.Signaler Répondre