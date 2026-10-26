Lyon : prostituée dès l'âge de 12 ans, une adolescente au cœur d'un procès pour proxénétisme aggravé

Une affaire d'exploitation sexuelle impliquant une enfant de seulement 12 ans arrive devant la justice lyonnaise. Du 26 octobre au 2 novembre, cinq hommes doivent répondre d'accusations de proxénétisme aggravé devant la cour d'assises du Rhône.

Au centre du dossier, une adolescente qui avait disparu à deux reprises en 2022 et dont les fugues avaient conduit les enquêteurs à découvrir les conditions dans lesquelles elle était prostituée.

La première disparition remonte au 17 juin 2022. Déscolarisée et déjà fragilisée par un parcours difficile, la jeune fille quitte alors un camping du sud de la France où elle séjourne avec sa grand-mère.

Quelques jours plus tard, le 23 juin, un homme ayant eu recours à ses services sexuels reconnaît son visage sur un avis de recherche et prévient les policiers.

Les enquêteurs retrouvent l'adolescente dans un appartement du quai Gillet, dans le 4e arrondissement de Lyon. Elle présente des ecchymoses et des traces de blessures à la cuisse. Des analyses révèlent également la présence de cocaïne dans son organisme.

Jusqu'à 1 000 euros par jour exigés

Selon le Progrès, elle avait rencontré quelques semaines auparavant un jeune homme de 19 ans sur les réseaux sociaux. Persuadée de vivre une relation amoureuse avec lui, elle aurait progressivement été placée sous son emprise et celle de trois de ses amis.

Les quatre hommes lui auraient promis de l'argent, des vêtements et des accessoires de luxe.

Durant cette première fugue, l'adolescente aurait rencontré une trentaine de clients, contactés notamment par l'intermédiaire de plateformes internet.

Elle affirme avoir dû rapporter quotidiennement entre 500 et 1 000 euros, sous peine de subir des menaces ou des violences.

Après avoir été retrouvée en juin, l'adolescente regagne son domicile. Mais le 14 octobre 2022, elle disparaît de nouveau.

Cette fois, elle rejoint un autre jeune homme, âgé de 20 ans, avec lequel elle affirme entretenir une relation amoureuse.

Pendant plus de deux mois, l'adolescente se déplace entre Paris, la Suisse et Cannes, tout en étant de nouveau exploitée sexuellement, dans la rue ou par l'intermédiaire de sites internet.

Elle est finalement retrouvée par les policiers le 23 décembre à Cannes, après un nouveau signalement.

Le procès devra notamment déterminer les responsabilités de chacun dans l'exploitation sexuelle de l'adolescente, alors que les hommes qui ont eu recours à ses services n'ont pas été inquiétés dans ce dossier.