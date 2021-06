Lyon : une mama nigériane et son frère condamnés pour proxénétisme

Conséquence : un réseau de proxénétisme a été jugé et condamné cette semaine au tribunal judiciaire.

Selon le Progrès, une femme et son frère ont écopé respectivement de 6 et 3 ans de prison. La première est une mama, c’est elle qui gérait l’arrivée de nouvelles filles entre Rhône et Saône et qui s’occupait d’elles jusqu’à les mettre sur le trottoir à Perrache. Basée à Villeurbanne, elle faisait régner la terreur. Le second se chargeait du transport des filles via l’Italie où il vivait.

Malgré leur dette colossale liée au voyage organisé par le duo, et la crainte du juju, six prostituées nigérianes avaient trouvé le courage de participer à l’enquête. Certaines ont même pris la parole durant le procès.