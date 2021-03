La prostitution face au Covid-19 en Une de LyonMag !

Vous pensiez que l'épidémie de Covid-19 avait mis un coup d'arrêt à la pratique de la prostitution à Lyon ? Tout le contraire. Le phénomène explose, et notamment à quelques dizaines de mètres du vaccinodrome de Gerland. Désireuses de s'en sortir, les travailleuses du sexe multiplient les passes et les risques, tandis que les associations dénoncent une augmentation des agressions et le mutisme des élus et de la préfecture. Notre numéro est également disponible à la vente en ligne, sur le site de notre partenaire Via Presse (possibilité d'abonnement numérique).

Au sommaire de ce mois d'avril :

- Covid, violences, réseaux : la prostitution se réorganise à Lyon - Dossier

- Jusqu'où va aller l'idéologie des écolos à Lyon ?

- Emeutes : vers un été brûlant dans les quartiers ?

- Interview d'Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon