Prostitution à la plaine des Jeux (Lyon 7e) : “la situation ne fait que s’aggraver”

À première vue, les alentours de l’iconique de Gerland devraient être un espace dédié au sport et à la jeunesse. Pourtant, les parents qui y conduisent leurs enfants aux entraînements décrivent une réalité tout autre : prostituées en dénudées, clients aux comportements parfois obscènes, individus drogués agressifs et une insalubrité qui s’aggrave. “Comment expliquer à un enfant de huit ans ce que font ces femmes nues dans les camionnettes ?”, s’interroge une mère de deux jeunes sportifs.

La Plaine des Jeux accueille près de 1 000 licenciés, les plus jeunes pouvant avoir cinq ans, répartis entre clubs de rugby, d’athlétisme, de football et de tennis. Les parents rapportent des scènes impensables : seringues et préservatifs usagés à proximité des terrains, altercations entre usagers et sportifs, voire des comportements dangereux de la part de clients ou de prostituées.

Les premières alertes datent de 2020-2021. À l’époque, la prostitution se concentrait sur un petit périmètre de la rue Jean Bouin, à l’écart des terrains de sport. Depuis, le phénomène a pris de l’ampleur. “En 2022, on dénombrait une quarantaine de camionnettes. Aujourd’hui, il y en a plus de 120, et elles encerclent littéralement les terrains”, précise le collectif de parents mobilisé. En ce sens, en novembre 2022, le collectif des parents de la plaine des jeux a lancé une pétition "pour la protection des enfants". Elle compte, à ce jour, 3 478 signatures.

Ces derniers ont ainsi multiplié les démarches pour se faire entendre. Pétitions, courriers à la mairie centrale et à la préfecture, rendez-vous : autant d’actions qui n’ont pas permis d’inverser la tendance. "Pendant la Coupe du Monde de rugby, tout avait été nettoyé. Pourquoi cela n’est-il pas possible au quotidien ?", s’insurge un père, dénonçant une gestion "purement opportuniste" de la problématique. D’autant plus qu'à chaque match du Lou Rugby, l’ensemble des camionnettes est invité à quitter la zone jusqu’à ce que la rencontre soit terminée. Des obligations uniquement temporaires ?

"Elles encerclent les terrains"

Outre la confrontation à la prostitution, les enfants subissent un environnement de plus en plus anxiogène. "Lorsqu’ils repartent seuls à la nuit tombée, c’est l’angoisse. C'est devenu une zone de non-droit où l’insécurité règne," explique une mère. Vu que la zone est devenue insécurisée, il y a une recrudescence d’effractions et de dégradations de véhicules. La situation ne fait que s'aggraver. On a tapé au carreau de plusieurs parents qui attendaient leurs enfants dans leur voiture pour connaître leurs tarifs. On n'est pas habitué, vous voyez ce que je veux dire ? C'est choquant ! Elle ajoute, en tant que parents, on nous sensibilise beaucoup sur les dangers d’internet, notamment liés à la pornographie. En revanche la pornographie à ciel ouvert sur une zone de pratique sportive ne choque personne”.

Le collectif insiste sur l’impact moral de cette cohabitation : "La prostitution n’est pas notre combat. Ce qui nous préoccupe, c’est de protéger nos enfants, physiquement et psychologiquement. Les enfants ne devraient pas avoir à côtoyer ce monde-là."

La Préfecture du Rhône, consciente de l’ampleur du problème, a instauré en mai 2023 un arrêté interdisant le stationnement des camionnettes. Ce texte, appliqué de manière sporadique, a conduit, le 5 novembre dernier, a une opération de contrôle de la police nationale à Gerland. L'objectif étant de faire respecter l'arrêté préfectoral d'interdiction de stationnement (récemment renouvelé). En ce sens, une quarantaine de véhicules ont été verbalisés et 6 camionnettes ont été emmenées par la fourrière.

En parallèle, des “actions judiciaires contre la traite d’êtres humains et le proxénétisme sont en cours” assure la préfecture. Mais, sur le terrain, la situation continue de se détériorer. "L’arrêté existe, mais il n’est pas respecté. Si l’on a pu sécuriser la zone pour accueillir les All Blacks, pourquoi n’est-ce pas possible pour nos enfants ?," s’interroge le collectif, contrarié également par une municipalité qu’il accuse de passivité.

Des collectivités muettes

Le collectif réclame des mesures claires : un renforcement des patrouilles de la police nationale et municipale, des actions plus fréquentes et un relogement des prostituées dans un autre secteur, loin des zones fréquentées par des enfants. "Ce n’est pas une question de morale, mais de sécurité et de bon sens", martèle un membre.

Tout comme la mairie du 7e arrondissement, la mairie centrale n'a par ailleurs jamais répondu au collectif. Interrogée, a ce sujet, ces derniers n'ont également pas répondu à nos sollicitations.

L’unique “réponse” de la mairie de Lyon aura été l’annonce, en décembre 2022, de la construction d’un "mur végétal" dans le cadre de la réfection de la clôture entourant une partie des terrains de sport. Cet aménagement, achevé en 2023, était censé masquer les scènes de prostitution visibles depuis les abords des infrastructures. Mais pour les parents, la mesure s’est avérée largement insuffisante. "Ce mur n’avait de végétal que le nom et ne cachait rien", dénoncent un membre du collectif. Pire, l’installation, déjà en mauvais état après quelques mois, avait fini par s’effondrer.

Le collectif insiste aussi sur le fait que de nombreux jeunes sportifs, rejoignent seuls les infrastructures sportives de la Plaine des Jeux en transport en commun, avant de terminer leur trajet à pied. Ce parcours les contraints à traverser cette zone de prostitution. "En hiver, la nuit tombe tôt, et les enfants sont exposés à des comportements inappropriés ou à des situations d’insécurité. Ils n’ont pas d’autre choix que de passer au milieu de tout cela", regrette une mère de famille.

Le collectif, composé de dizaines de parents, ne compte pas baisser les bras. "Nous ne demandons pas l’impossible, seulement un espace sain pour que nos enfants puissent s’entraîner en toute sécurité."