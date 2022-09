Prostitution, trafics : un demi-million d’euros pour sécuriser la plaine des jeux de Gerland à Lyon

Pour rappel, cette zone, et particulièrement le long de l’allée Pierre de Coubertin, est minée de camionnettes de prostituées et par le trafic de stupéfiants.

La réhabilitation et la réfection de la clôture avaient été votées en conseil municipal. La mairie compte construire un muret avec du barreaudage, épaissit plus tard par de la végétalisation. Le tout devrait occulter et briser la vue à hauteur d’enfants.

Malgré ces travaux annoncés, il ne reste plus qu’à savoir si cela sera suffisant pour sécuriser la zone et permettre aux enfants de continuer à laisser leurs enfants à l’école de rugby en toute sérénité.