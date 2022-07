Mohamed Chihi : "Lyon ville la plus dangereuse de France ? Ceux qui s'appuient sur ces analyses ne sont pas sérieux"

Cette semaine, on apprenait que la Ville de Lyon, qui se réfugie derrière un audit de la vidéosurveillance depuis deux ans, n'avait finalement rien lancé. "Nous n'avons pas manqué de sérieux. Nous avons voulu bien faire les choses et cela nous a pris du temps", se défend Mohamed Chihi.

Ce qui s'est passé, c'est que les sociétés qui ont candidaté pour mener l'audit "ne correspondaient pas aux critères d'objectivité que nous souhaitions. On ne confie pas à Coca-Cola une étude sur le sucre". Concrètement, certaines vendaient des caméras. La mairie aurait préféré "des cabinets indépendants, notamment de la vente de matériel".

"Nous voulons un dispositif utile aux Lyonnais", poursuit l'adjoint au maire chargé de la Sécurité.

"Il faut garder de l'humain en face de l'humain. Il y a des technologies questionnées et si on n'a plus la capacité humaine à surveiller la voie publique, on ouvre le champ aux technologies qui vont systématiser la surveillance", conclut-il sur le sujet..

Concernant les fusillades de plus en plus nombreuses, Mohamed Chihi estime que "le phénomène n'est pas proprement lyonnais, il est national. On a une recomposition du marché des stupéfiants".

Laurent Wauquiez avait récemment annoncé que Lyon était la ville la plus dangereuse de France en s'appuyant sur un site obscur de datas. "Le site n'est pas sérieux. Ceux qui s'appuient sur ces analyses ne sont pas sérieux", balaye Mohamed Chihi.

00:00 Audit vidéosurveillance

02:47 Enlever des caméras ?

05:00 Suites de l'audit

06:39 Vidéoverbalisation

09:17 Explosion de l'insécurité

10:23 Daltons

11:23 Violences du quotidien

13:28 Police municipale