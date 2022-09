L’adjoint au maire Mohamed Chihi dénonce le "double discours" de l’UMIH sur l’insécurité à Lyon

Selon la fédération des restaurateurs et hôteliers, "les Lyonnais et les touristes ne se sentent plus en sécurité dans la capitale de la gastronomie" à cause du "manque d’action et de réactivité des élus face au problème grandissant d’insécurité".

Mais pour Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, il s’agit d’un "double discours" de la part des professionnels. Car il y a quelques jours, l’UMIH participait à un communiqué de presse de l’office du tourisme pour dresser un bilan positif de l’été et évoquer son "optimisme" quant à la reprise totale de l’activité post-Covid. Loin de l'alerte lancée cette semaine donc.

"S’invectiver par médias interposés n'est pas notre méthode. Mon bureau a toujours été ouvert et le restera", poursuit Mohamed Chihi sur les réseaux sociaux, s’adressant à Thierry Fontaine, président de l’UMIH du Rhône.

Et l’élu écologiste de rappeler des chiffres estivaux communiqués par la préfecture et qui sont à mettre essentiellement au crédit des forces de police nationale : -15% de vols avec violence et de vols à l'arraché en juillet par rapport à 2021 et -27% en août. Et -17% d'atteintes à l'intégrité physique.