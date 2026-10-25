Lyon, Vénissieux, Vaulx-en-Velin… Des rassemblements annoncés après l'attentat raciste de Trappes

Des rassemblements auront lieu ce lundi après l'attentat raciste de Trappes et de La Verrière qui a fait un mort et cinq blessés.

Le rendez-vous est fixé à 18h sur le parvis des mairies. Vaulx-en-Velin et Vénissieux, à travers la voix de leur maire insoumis Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit, avaient répondu les premiers à l'appel.

Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a également relayé pour que les Lyonnais se retrouvent place de la Comédie et pensent aux victimes : "Apportons notre soutien à leurs familles, à leurs proches, aux habitants et aux maires des deux communes".

Une fillette de 12 ans blessée par huit balles

L'attaque de vendredi a coûté la vie à un homme de 26 ans et fait cinq autres blessés.

Parmi les victimes figure une enfant de 12 ans, touchée par huit impacts de balle. Son état de santé s'améliore, selon le maire de La Verrière, Nicolas Dainville.

Lors de son déplacement à Trappes vendredi soir, Emmanuel Macron avait dénoncé le caractère raciste de l'attaque, affirmant que les victimes avaient été ciblées en raison de leur couleur de peau et de leur religion supposée.

Ce dimanche 25 octobre, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé que la garde à vue de Kévin T., soupçonné d'avoir ouvert le feu sur plusieurs personnes vendredi, avait été suspendue pour raisons médicales.

Après un examen psychiatrique réalisé samedi soir, le suspect a été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.

Il doit désormais faire l'objet d'une période d'observation susceptible de durer 48 heures. Cette évaluation permettra de déterminer si son état de santé est compatible avec la reprise de sa garde à vue.