Lyon, Vénissieux, Vaulx-en-Velin… Des rassemblements annoncés après l'attentat raciste de Trappes

Des rassemblements auront lieu ce lundi après l'attentat raciste de Trappes et de La Verrière qui a fait un mort et cinq blessés.
Le rendez-vous est fixé à 18h sur le parvis des mairies. Vaulx-en-Velin et Vénissieux, à travers la voix de leur maire insoumis Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit, avaient répondu les premiers à l'appel.
Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a également relayé pour que les Lyonnais se retrouvent place de la Comédie et pensent aux victimes : "Apportons notre soutien à leurs familles, à leurs proches, aux habitants et aux maires des deux communes".
Une fillette de 12 ans blessée par huit balles
L'attaque de vendredi a coûté la vie à un homme de 26 ans et fait cinq autres blessés.
Parmi les victimes figure une enfant de 12 ans, touchée par huit impacts de balle. Son état de santé s'améliore, selon le maire de La Verrière, Nicolas Dainville.
Lors de son déplacement à Trappes vendredi soir, Emmanuel Macron avait dénoncé le caractère raciste de l'attaque, affirmant que les victimes avaient été ciblées en raison de leur couleur de peau et de leur religion supposée.
Ce dimanche 25 octobre, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé que la garde à vue de Kévin T., soupçonné d'avoir ouvert le feu sur plusieurs personnes vendredi, avait été suspendue pour raisons médicales.
Après un examen psychiatrique réalisé samedi soir, le suspect a été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
Il doit désormais faire l'objet d'une période d'observation susceptible de durer 48 heures. Cette évaluation permettra de déterminer si son état de santé est compatible avec la reprise de sa garde à vue.
Il a été interné en psychatrie c'est donc un DÉSÉQUILIBRÉ.Signaler Répondre
De plus qui lui a vendu son cannabis et sa cocaïne?
Pourquoi pour ce cas précis, certains parlent "d'attentat raciste" alors que c'est un patient diagnostiqué schizophrène ? Alors que pour d'autre meurtres qui visaient des blancs et non musulmans, les tueurs ont été désignés directement comme des actes de schizophrènes.....Quel est le but de cette manière de faire différente ? Les militants évoqués dans l'article en sont l'incarnation de cette manière de faire......?Signaler Répondre
"Attentat" sous-entend organisation par un groupe, là il semble que l'on a plutôt affaire à un malade mental, à un fou raciste qui a agit avec préméditation. Il a d'ailleurs été transféré en hôpital psychiatrique...Signaler Répondre
Une marche blanche à Trappe OUI, mais ce n'est pas celà que semblent vouloir les organisateurs
d ailleurs on ne sait rien du tueur … on sera peut être surpris !Signaler Répondre
Vous avez raison mais il faut préciser : Pas de fachos gauchos sans nos quartiers !Signaler Répondre
Le fascisme est bien de gauche puisque qu'il utilise la violence contre ses opposants.
Traduction simple et rapideSignaler Répondre
Vous avez les "bonnes victimes"
Vous avez les "mauvaises victimes"
Selon les profils les auteurs des crimes seront même des victimes de la société occidentale (car descendant d'ancien colonisé).
Les macronistes (ou le centre mou) et la totalité de la gauche jouent parfaitement avec cette vision racialiste des actes et s'en servent pour leur électoralisme
Que ce dégénéré de Kevin aille croupir en prison nous fera pas de peine.Signaler Répondre
Nous aimerions bien que toutes les affaires au Tribunal Correctionnel soient traitées de la même manière sur le côté raciste.
Dans près d'une affaire sur deux jugées, nous retrouvons lors d'interpellations de vaches sacrées de l'extrême gauche des insultes comme "je nique la France" sans qu'un élu même au RN ne s'indigne du racisme multi quotidien antifrançais dans chaque tribunal de France.
Greg est maintenant une marionette de LFI en échange de la mairie.Signaler Répondre
Bref , il fait tout comme ON lui dit de faire.
Est ce plus clair pour vous ?
Effectivement, pas de LFI et sa jeune garde dans nos villes et villages !Signaler Répondre
Apprend à écrire français,cher gaulois de 2027!!Signaler Répondre
Un petit mot pour Crepol M. le Maire?Signaler Répondre
Le moment est venu pour certains de récupérer l'acte odieux d'un déséquilibré et cela sert leur petit agenda électoralisteSignaler Répondre
Les pillages des commerçants étaient aussi des actes racistes.Signaler Répondre
Dans tous les cas de figures: Enfermement! -Soit il est normal et c’est la taule -Soit il est fou et c’est l’asile Tout le reste n’est que polémique savamment entretenue par les 2 extrêmes.Signaler Répondre
Tout ces guignols nous prenne vraiment pour des cons , c'est simple !Signaler Répondre
Belle reprise de cet acte dégueulasse par la masse média et les politiquesSignaler Répondre
Acte immédiatement repris et amplifié par la gauche mais aussi par le gouvernement macronien.
On connait un peu le profil depuis hier. Depuis hier on sait que ce gars est connu pour des affaires, qu'il est totalement drogué (et de la drogue dans la voiture) avec un pet au casque
Mais on insiste et on essaye de faire une généralisation de cet acte. Macron dans un discours dégueulasse parle de "tournant de la république".
Très peu de reprise des troubles psychiatriques étonnant non?
Bizarre vraiment bizarre... quand on a un tueur de prêtre un agresseur de bonne soeur ou de rabbin qui a un léger "trouble" tout de suite on a la masse média qui vient à la charge pour dire qu'il ne faut pas généraliser que cela n'est pas un acte de haine anti-religieux ou raciste car l'auteur est un "malade psychiatrique".
Par contre ici sur cet acte dégueulasse, tout de suite on oublie le profil de l'auteur (drogué et malade) et tout de suite on parle partout d'acte raciste.
Souvenez vous du meurtre dans une mosquée dans le sud de la france (Aboubakar Cissé)... reprise immédiate par les politiques de gauche et LFI clamant partout acte anti-musulman acte raciste etc etc pareil les médias enchainent... conclusion Olivier Hadzovic l'auteur est déclaré irresponsable suite à une abolition du discernement.
Ici pour Trappes (sauf découverte) on devrait avoir la même chose en toute logique.
L'auteur était donc sous cocaine...... Je vous signale que l'auteur (Kobili Traoré) du meurtre de Sarah Halimi a été déclaré irresponsable car il consommait du cannabis, et il y a eu d'autres meurtriers qui ont eu cette déclaration d'irresponsabilité du fait de consommation de drogues.
Si je suis donc la jurisprudence sur ses faits, en toute logique l'auteur de Trappes (sous cocaine et drogué connu) est donc aussi irresponsable non?
Sauf si on veut faire un exemple pour le déroulé de la campagne électorale de 2027... mais alors il faut rejuger les meurtres passés et revenir sur l'irresponsabilité du faits de consommation de drogue au moment des faits (réouvrir toutes les affaires).
Il faut aller dans le sens de cette pseudo gauche !Signaler Répondre
Tout est très clair !Signaler Répondre
Pas de vagues , surtout pas de vagues !Signaler Répondre
Des maires qui vont devoir revivre des élections après des non conformités relevées et validées par le justice.Signaler Répondre
Mais qui peut bien encore les suivre ces illégitimes ? C'est une farce !
Molière doit bien se marrer avec ces Tartufes ! Comme quoi l'histoire est un éternel recommencement.
Et on saute sur l'occasion !Signaler Répondre
Ce demi maire n'a pas pu faire autrement que dire "oui" puisqu'il est le vassal, le toutou de LFI.Signaler Répondre
Pitoyable bonhomme.
je vais te reprendre SA SEPASSE EN FRANCE ET JE NE VOIS PAS DE FRONTIÈRE SUR LE TERRITOIRE NATIONALSignaler Répondre
Vénissieux, Vaulx en velin, leurs élections n ont elles pas été annulées ?Signaler Répondre
Place de la comédie pour Lyon, la même place ou lors de l'intronisation des LFI a la mairie, aurait pu être lynche sans les FDO, un mini groupe de vieilles personnes, a visages découverts, venues protester contre l arrivée des antisémites a la mairie de la ville de Jean Moulin ?
Décidément mais jusqu ou iront ils dans l ignominie et l indécence..😡
LFI a dit ,donc Doucet obtempére puisqu il leur doit sa réélection.Signaler Répondre
Ca ceux passe a Paris et on va faire des manifs ectSignaler Répondre
Écolos rois de la recup.... C'est normalSignaler Répondre
Et voila ca vient de tomber.Signaler Répondre
Le tueur de Trappes est suivi pour schizophrénie. Et a ce titre, sa garde a vue est lever afin qu'il soit interner comme il se doit.
Il y rejoindra donc dans le même type d'établissements ceux qui s'imagine tuer au nom de l'islam.?
Je propose donc que ces rassemblements soit revendicatifs afin d'allouer plus de moyen au service psychiatrique du pays.
Sinon, et quel que sois les idées que défendent nos élues, il sont tous en commun l'indignation aussi prompte et l’anathème facile. Ce qui ne contribue pas a la quiétude afin que le parquet et la police puisse faire correctement leurs travail.
Et ce dans un climat qui permet a la vérité de se manifester plutôt que de manifesté dans le vide ...
quand la racaille commet des actes criminels anti blancs les politiques lâches et incompétents ne font qu’augmenter la haine vers ces populations inutiles sauvages et dangereuses par contre eux crient au scandale systématiquement ! quelle honteSignaler Répondre
Pas du tout éthique de conclure et d'appeler à manifester contre un attentat raciste alors que rien ne le prouve et que l'enquête envers un schizophrène est en cours.Signaler Répondre
LFI vont être de sortie par contre quand c'est pour condamné la casse dans les rues ils ne disent rien l’extrême gauche n'est pas possible en République.Signaler Répondre
regarder les villes ou doit se produire la manif et juger par vous mêmeSignaler Répondre
Pauvre Greg ! Si il continue à s'obstiner dans cette voie; lui aussi ne va pas tarder à finir chez les psy.Signaler Répondre
Attaque dans les Yvelines : Omar Sy, Jamel Debbouze, La Fouine… originaires de Trappes, ils expriment leur émotionSignaler Répondre
Bizarre, on les a pas entendus la semaine dernière quand leurs cousins ont tout saccagés 🤔
D'après les juges, comme a Crépol le racisme anti blanc n'existe pas! L'année prochaine on va vous montrer que les Français qui aiment la France savent voterSignaler Répondre
Les attentats sont inclusifs, tous dans le même bateauSignaler Répondre
Pas de fascisme dans nos quartiersSignaler Répondre
Mais c'est normal! Avec un président qui monte direct au créneau! " C'est un attentat terroriste raciste"Signaler Répondre
Parc contre un attentat dans une église, c'est un désiquilibré!
Les Français sont pas idiots et en ont marre de la propagande
2027 arrive bientôt
Un individu qui devait être en hôpital psychiatrique assassine des gens dans la rue et parce que ces personnes sont originaires d’une certaine communauté, la gauche en fait une récupération politique. On ne les entend jamais condamner les centaines de meurtres islamiques sur des français de souche par des migrants oqtf....Signaler Répondre
La gauchosphere est son racisme à géométrie variable.....Signaler Répondre
Quand il y a un attentat islamiste, on dit que le terroriste est dingue et ce n'est plus un attentat islamiste.Signaler Répondre
Là, visiblement, le débile mental présente des problèmes psychiatriques, mais ça reste un attentat raciste.
Bizarre, je ne comprends pas.
on va découvrir que ce malade psychiatrique a trouvé la Sten de son grand père..."un tournant dans la vie de la république" ?Signaler Répondre
Après le Bataclan, Nice, Samuel Paty .... Ils n'ont pas manifesté.Signaler Répondre
Les tartuffes (ils ne doivent même pas savoir ce que cela veut dire) ....
Rien à redire 👍Signaler Répondre
Tout est dit.
Et pour le racisme anti blanc que l'on constate tous les jours on ne l'entend pas, Toujours à géométrie variable le racisme chez LFI. et les pastèques.Signaler Répondre
Ces mêmes maires ont ils appelé aux rassemblements lors des attentats racistes de crepol, Samuel PATTY, antisemites, anti chrétiens après le meurtre du réfugié syrien a Lyon 9, de l assassinat du père Etienne ?Signaler Répondre
Non, alors leur indignation a géométrie variable pue et m indigne, quelques chiffres :
- 53% d actes antisémites,
- 34% d actes anti chrétiens,
- 13% d actes anti musulmans..
On s indigne de toute cette folie et de cette manipulation ou on ferme sa bouche.
Cherchez a qui profite ce ce chaos, et messieurs un peu de décence pour les familles de TRAPPES , ne profitez pas de leur douleur pour exister, vous êtes indignes et lamentables. .
Et le meurtre raciste de Crépol et autres attentats islamistes ? Ces militants ce sont mobilisés ? C'est du deux poids deux mesures ? Indignation à géométrie variable en fonction de leur militantisme ?Signaler Répondre