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Lyon, Vénissieux, Vaulx-en-Velin… Des rassemblements annoncés après l'attentat raciste de Trappes

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Lyon, Vénissieux, Vaulx-en-Velin… Des rassemblements annoncés après l'attentat raciste de Trappes

Plusieurs maires de l'agglomération lyonnaise appellent leurs administrés à se réunir lundi à 18h en hommage aux victimes de l'attentat raciste de Trappes. Lyon, Vénissieux et Vaulx-en-Velin notamment relaient l'appel.

Des rassemblements auront lieu ce lundi après l'attentat raciste de Trappes et de La Verrière qui a fait un mort et cinq blessés.

Le rendez-vous est fixé à 18h sur le parvis des mairies. Vaulx-en-Velin et Vénissieux, à travers la voix de leur maire insoumis Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit, avaient répondu les premiers à l'appel.

Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a également relayé pour que les Lyonnais se retrouvent place de la Comédie et pensent aux victimes : "Apportons notre soutien à leurs familles, à leurs proches, aux habitants et aux maires des deux communes".

Une fillette de 12 ans blessée par huit balles

L'attaque de vendredi a coûté la vie à un homme de 26 ans et fait cinq autres blessés.

Parmi les victimes figure une enfant de 12 ans, touchée par huit impacts de balle. Son état de santé s'améliore, selon le maire de La Verrière, Nicolas Dainville.

Lors de son déplacement à Trappes vendredi soir, Emmanuel Macron avait dénoncé le caractère raciste de l'attaque, affirmant que les victimes avaient été ciblées en raison de leur couleur de peau et de leur religion supposée.

Ce dimanche 25 octobre, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé que la garde à vue de Kévin T., soupçonné d'avoir ouvert le feu sur plusieurs personnes vendredi, avait été suspendue pour raisons médicales.

Après un examen psychiatrique réalisé samedi soir, le suspect a été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.

Il doit désormais faire l'objet d'une période d'observation susceptible de durer 48 heures. Cette évaluation permettra de déterminer si son état de santé est compatible avec la reprise de sa garde à vue.

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attentat de Trappes

Lyon

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47 commentaires
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Refrain connu, la gauche le connait par coeur le 25/10/2026 à 19:07

Il a été interné en psychatrie c'est donc un DÉSÉQUILIBRÉ.

De plus qui lui a vendu son cannabis et sa cocaïne?

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Récupérateur d'eau le 25/10/2026 à 18:57

Pourquoi pour ce cas précis, certains parlent "d'attentat raciste" alors que c'est un patient diagnostiqué schizophrène ? Alors que pour d'autre meurtres qui visaient des blancs et non musulmans, les tueurs ont été désignés directement comme des actes de schizophrènes.....Quel est le but de cette manière de faire différente ? Les militants évoqués dans l'article en sont l'incarnation de cette manière de faire......?

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raslebol69 le 25/10/2026 à 18:49

"Attentat" sous-entend organisation par un groupe, là il semble que l'on a plutôt affaire à un malade mental, à un fou raciste qui a agit avec préméditation. Il a d'ailleurs été transféré en hôpital psychiatrique...
Une marche blanche à Trappe OUI, mais ce n'est pas celà que semblent vouloir les organisateurs

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tout a fait le 25/10/2026 à 18:47
Deux poids deux mesures a écrit le 25/10/2026 à 15h27

Un individu qui devait être en hôpital psychiatrique assassine des gens dans la rue et parce que ces personnes sont originaires d’une certaine communauté, la gauche en fait une récupération politique. On ne les entend jamais condamner les centaines de meurtres islamiques sur des français de souche par des migrants oqtf....

d ailleurs on ne sait rien du tueur … on sera peut être surpris !

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Hibiscus 1er le 25/10/2026 à 18:39
Abitan a écrit le 25/10/2026 à 15h52

Pas de fascisme dans nos quartiers

Vous avez raison mais il faut préciser : Pas de fachos gauchos sans nos quartiers !
Le fascisme est bien de gauche puisque qu'il utilise la violence contre ses opposants.

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Traduction le 25/10/2026 à 18:24
Reprise a écrit le 25/10/2026 à 17h36

Belle reprise de cet acte dégueulasse par la masse média et les politiques

Acte immédiatement repris et amplifié par la gauche mais aussi par le gouvernement macronien.

On connait un peu le profil depuis hier. Depuis hier on sait que ce gars est connu pour des affaires, qu'il est totalement drogué (et de la drogue dans la voiture) avec un pet au casque

Mais on insiste et on essaye de faire une généralisation de cet acte. Macron dans un discours dégueulasse parle de "tournant de la république".

Très peu de reprise des troubles psychiatriques étonnant non?

Bizarre vraiment bizarre... quand on a un tueur de prêtre un agresseur de bonne soeur ou de rabbin qui a un léger "trouble" tout de suite on a la masse média qui vient à la charge pour dire qu'il ne faut pas généraliser que cela n'est pas un acte de haine anti-religieux ou raciste car l'auteur est un "malade psychiatrique".
Par contre ici sur cet acte dégueulasse, tout de suite on oublie le profil de l'auteur (drogué et malade) et tout de suite on parle partout d'acte raciste.

Souvenez vous du meurtre dans une mosquée dans le sud de la france (Aboubakar Cissé)... reprise immédiate par les politiques de gauche et LFI clamant partout acte anti-musulman acte raciste etc etc pareil les médias enchainent... conclusion Olivier Hadzovic l'auteur est déclaré irresponsable suite à une abolition du discernement.

Ici pour Trappes (sauf découverte) on devrait avoir la même chose en toute logique.
L'auteur était donc sous cocaine...... Je vous signale que l'auteur (Kobili Traoré) du meurtre de Sarah Halimi a été déclaré irresponsable car il consommait du cannabis, et il y a eu d'autres meurtriers qui ont eu cette déclaration d'irresponsabilité du fait de consommation de drogues.
Si je suis donc la jurisprudence sur ses faits, en toute logique l'auteur de Trappes (sous cocaine et drogué connu) est donc aussi irresponsable non?
Sauf si on veut faire un exemple pour le déroulé de la campagne électorale de 2027... mais alors il faut rejuger les meurtres passés et revenir sur l'irresponsabilité du faits de consommation de drogue au moment des faits (réouvrir toutes les affaires).

Traduction simple et rapide

Vous avez les "bonnes victimes"

Vous avez les "mauvaises victimes"

Selon les profils les auteurs des crimes seront même des victimes de la société occidentale (car descendant d'ancien colonisé).

Les macronistes (ou le centre mou) et la totalité de la gauche jouent parfaitement avec cette vision racialiste des actes et s'en servent pour leur électoralisme

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Jérémy le 25/10/2026 à 18:23

Que ce dégénéré de Kevin aille croupir en prison nous fera pas de peine.
Nous aimerions bien que toutes les affaires au Tribunal Correctionnel soient traitées de la même manière sur le côté raciste.
Dans près d'une affaire sur deux jugées, nous retrouvons lors d'interpellations de vaches sacrées de l'extrême gauche des insultes comme "je nique la France" sans qu'un élu même au RN ne s'indigne du racisme multi quotidien antifrançais dans chaque tribunal de France.

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Vous ne comprenez donc pas le 25/10/2026 à 18:03
Une flaque d'eau pour miroir a écrit le 25/10/2026 à 16h03

Pauvre Greg ! Si il continue à s'obstiner dans cette voie; lui aussi ne va pas tarder à finir chez les psy.

Greg est maintenant une marionette de LFI en échange de la mairie.
Bref , il fait tout comme ON lui dit de faire.
Est ce plus clair pour vous ?

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Anti gauchosphère le 25/10/2026 à 18:00
Abitan a écrit le 25/10/2026 à 15h52

Pas de fascisme dans nos quartiers

Effectivement, pas de LFI et sa jeune garde dans nos villes et villages !

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Reti le 25/10/2026 à 17:56
John-698 a écrit le 25/10/2026 à 17h08

Ca ceux passe a Paris et on va faire des manifs ect

Apprend à écrire français,cher gaulois de 2027!!

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fffg le 25/10/2026 à 17:54

Un petit mot pour Crepol M. le Maire?

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fatboy le 25/10/2026 à 17:49

Le moment est venu pour certains de récupérer l'acte odieux d'un déséquilibré et cela sert leur petit agenda électoraliste

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Gui le 25/10/2026 à 17:48

Les pillages des commerçants étaient aussi des actes racistes.

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le shérif le 25/10/2026 à 17:41

Dans tous les cas de figures: Enfermement! -Soit il est normal et c’est la taule -Soit il est fou et c’est l’asile Tout le reste n’est que polémique savamment entretenue par les 2 extrêmes.

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et ça continue le 25/10/2026 à 17:37
La Fachosphère Islamiste a écrit le 25/10/2026 à 15h20

Quand il y a un attentat islamiste, on dit que le terroriste est dingue et ce n'est plus un attentat islamiste.

Là, visiblement, le débile mental présente des problèmes psychiatriques, mais ça reste un attentat raciste.

Bizarre, je ne comprends pas.

Tout ces guignols nous prenne vraiment pour des cons , c'est simple !

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Reprise le 25/10/2026 à 17:36

Belle reprise de cet acte dégueulasse par la masse média et les politiques

Acte immédiatement repris et amplifié par la gauche mais aussi par le gouvernement macronien.

On connait un peu le profil depuis hier. Depuis hier on sait que ce gars est connu pour des affaires, qu'il est totalement drogué (et de la drogue dans la voiture) avec un pet au casque

Mais on insiste et on essaye de faire une généralisation de cet acte. Macron dans un discours dégueulasse parle de "tournant de la république".

Très peu de reprise des troubles psychiatriques étonnant non?

Bizarre vraiment bizarre... quand on a un tueur de prêtre un agresseur de bonne soeur ou de rabbin qui a un léger "trouble" tout de suite on a la masse média qui vient à la charge pour dire qu'il ne faut pas généraliser que cela n'est pas un acte de haine anti-religieux ou raciste car l'auteur est un "malade psychiatrique".
Par contre ici sur cet acte dégueulasse, tout de suite on oublie le profil de l'auteur (drogué et malade) et tout de suite on parle partout d'acte raciste.

Souvenez vous du meurtre dans une mosquée dans le sud de la france (Aboubakar Cissé)... reprise immédiate par les politiques de gauche et LFI clamant partout acte anti-musulman acte raciste etc etc pareil les médias enchainent... conclusion Olivier Hadzovic l'auteur est déclaré irresponsable suite à une abolition du discernement.

Ici pour Trappes (sauf découverte) on devrait avoir la même chose en toute logique.
L'auteur était donc sous cocaine...... Je vous signale que l'auteur (Kobili Traoré) du meurtre de Sarah Halimi a été déclaré irresponsable car il consommait du cannabis, et il y a eu d'autres meurtriers qui ont eu cette déclaration d'irresponsabilité du fait de consommation de drogues.
Si je suis donc la jurisprudence sur ses faits, en toute logique l'auteur de Trappes (sous cocaine et drogué connu) est donc aussi irresponsable non?
Sauf si on veut faire un exemple pour le déroulé de la campagne électorale de 2027... mais alors il faut rejuger les meurtres passés et revenir sur l'irresponsabilité du faits de consommation de drogue au moment des faits (réouvrir toutes les affaires).

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c'est à dire que le 25/10/2026 à 17:34
La Fachosphère Islamiste a écrit le 25/10/2026 à 15h20

Quand il y a un attentat islamiste, on dit que le terroriste est dingue et ce n'est plus un attentat islamiste.

Là, visiblement, le débile mental présente des problèmes psychiatriques, mais ça reste un attentat raciste.

Bizarre, je ne comprends pas.

Il faut aller dans le sens de cette pseudo gauche !

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là au moins le 25/10/2026 à 17:33
De pire en pire...dans l indécence.. a écrit le 25/10/2026 à 14h53

Ces mêmes maires ont ils appelé aux rassemblements lors des attentats racistes de crepol, Samuel PATTY, antisemites, anti chrétiens après le meurtre du réfugié syrien a Lyon 9, de l assassinat du père Etienne ?
Non, alors leur indignation a géométrie variable pue et m indigne, quelques chiffres :
- 53% d actes antisémites,
- 34% d actes anti chrétiens,
- 13% d actes anti musulmans..
On s indigne de toute cette folie et de cette manipulation ou on ferme sa bouche.
Cherchez a qui profite ce ce chaos, et messieurs un peu de décence pour les familles de TRAPPES , ne profitez pas de leur douleur pour exister, vous êtes indignes et lamentables. .

Tout est très clair !

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oh malheureux le 25/10/2026 à 17:32
Indicateur Idéologique a écrit le 25/10/2026 à 14h47

Et le meurtre raciste de Crépol et autres attentats islamistes ? Ces militants ce sont mobilisés ? C'est du deux poids deux mesures ? Indignation à géométrie variable en fonction de leur militantisme ?

Pas de vagues , surtout pas de vagues !

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Mdr le 25/10/2026 à 17:31

Des maires qui vont devoir revivre des élections après des non conformités relevées et validées par le justice.
Mais qui peut bien encore les suivre ces illégitimes ? C'est une farce !
Molière doit bien se marrer avec ces Tartufes ! Comme quoi l'histoire est un éternel recommencement.

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et allez donc le 25/10/2026 à 17:31

Et on saute sur l'occasion !

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Seark le 25/10/2026 à 17:21

Ce demi maire n'a pas pu faire autrement que dire "oui" puisqu'il est le vassal, le toutou de LFI.
Pitoyable bonhomme.

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kourross le 25/10/2026 à 17:20
John-698 a écrit le 25/10/2026 à 17h08

Ca ceux passe a Paris et on va faire des manifs ect

je vais te reprendre SA SEPASSE EN FRANCE ET JE NE VOIS PAS DE FRONTIÈRE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

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Malhonnetes et dangereux, a vous de choisir.. le 25/10/2026 à 17:18

Vénissieux, Vaulx en velin, leurs élections n ont elles pas été annulées ?
Place de la comédie pour Lyon, la même place ou lors de l'intronisation des LFI a la mairie, aurait pu être lynche sans les FDO, un mini groupe de vieilles personnes, a visages découverts, venues protester contre l arrivée des antisémites a la mairie de la ville de Jean Moulin ?
Décidément mais jusqu ou iront ils dans l ignominie et l indécence..😡

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Catalan le 25/10/2026 à 17:13

LFI a dit ,donc Doucet obtempére puisqu il leur doit sa réélection.

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John-698 le 25/10/2026 à 17:08

Ca ceux passe a Paris et on va faire des manifs ect

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Contribuable69 le 25/10/2026 à 17:04

Écolos rois de la recup.... C'est normal

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Moliere en est mort le 25/10/2026 à 16:36

Et voila ca vient de tomber.

Le tueur de Trappes est suivi pour schizophrénie. Et a ce titre, sa garde a vue est lever afin qu'il soit interner comme il se doit.
Il y rejoindra donc dans le même type d'établissements ceux qui s'imagine tuer au nom de l'islam.?

Je propose donc que ces rassemblements soit revendicatifs afin d'allouer plus de moyen au service psychiatrique du pays.

Sinon, et quel que sois les idées que défendent nos élues, il sont tous en commun l'indignation aussi prompte et l’anathème facile. Ce qui ne contribue pas a la quiétude afin que le parquet et la police puisse faire correctement leurs travail.

Et ce dans un climat qui permet a la vérité de se manifester plutôt que de manifesté dans le vide ...

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lyonnais français le 25/10/2026 à 16:34

quand la racaille commet des actes criminels anti blancs les politiques lâches et incompétents ne font qu’augmenter la haine vers ces populations inutiles sauvages et dangereuses par contre eux crient au scandale systématiquement ! quelle honte

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Parponnes le 25/10/2026 à 16:26

Pas du tout éthique de conclure et d'appeler à manifester contre un attentat raciste alors que rien ne le prouve et que l'enquête envers un schizophrène est en cours.

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SIMPLEMENTCITOYEN le 25/10/2026 à 16:20

LFI vont être de sortie par contre quand c'est pour condamné la casse dans les rues ils ne disent rien l’extrême gauche n'est pas possible en République.

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arkom le 25/10/2026 à 16:09

regarder les villes ou doit se produire la manif et juger par vous même

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Une flaque d'eau pour miroir le 25/10/2026 à 16:03

Pauvre Greg ! Si il continue à s'obstiner dans cette voie; lui aussi ne va pas tarder à finir chez les psy.

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la récup le 25/10/2026 à 16:01

Attaque dans les Yvelines : Omar Sy, Jamel Debbouze, La Fouine… originaires de Trappes, ils expriment leur émotion

Bizarre, on les a pas entendus la semaine dernière quand leurs cousins ont tout saccagés 🤔

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un seul sens le 25/10/2026 à 15:56
La Fachosphère Islamiste a écrit le 25/10/2026 à 15h20

Quand il y a un attentat islamiste, on dit que le terroriste est dingue et ce n'est plus un attentat islamiste.

Là, visiblement, le débile mental présente des problèmes psychiatriques, mais ça reste un attentat raciste.

Bizarre, je ne comprends pas.

D'après les juges, comme a Crépol le racisme anti blanc n'existe pas! L'année prochaine on va vous montrer que les Français qui aiment la France savent voter

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Karl le 25/10/2026 à 15:52

Les attentats sont inclusifs, tous dans le même bateau

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Abitan le 25/10/2026 à 15:52

Pas de fascisme dans nos quartiers

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2 poids 2 le 25/10/2026 à 15:32
Indicateur Idéologique a écrit le 25/10/2026 à 14h47

Et le meurtre raciste de Crépol et autres attentats islamistes ? Ces militants ce sont mobilisés ? C'est du deux poids deux mesures ? Indignation à géométrie variable en fonction de leur militantisme ?

Mais c'est normal! Avec un président qui monte direct au créneau! " C'est un attentat terroriste raciste"
Parc contre un attentat dans une église, c'est un désiquilibré!
Les Français sont pas idiots et en ont marre de la propagande
2027 arrive bientôt

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Deux poids deux mesures le 25/10/2026 à 15:27

Un individu qui devait être en hôpital psychiatrique assassine des gens dans la rue et parce que ces personnes sont originaires d’une certaine communauté, la gauche en fait une récupération politique. On ne les entend jamais condamner les centaines de meurtres islamiques sur des français de souche par des migrants oqtf....

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Anti gauchosphere le 25/10/2026 à 15:27

La gauchosphere est son racisme à géométrie variable.....

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La Fachosphère Islamiste le 25/10/2026 à 15:20

Quand il y a un attentat islamiste, on dit que le terroriste est dingue et ce n'est plus un attentat islamiste.

Là, visiblement, le débile mental présente des problèmes psychiatriques, mais ça reste un attentat raciste.

Bizarre, je ne comprends pas.

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bassta le 25/10/2026 à 15:15

on va découvrir que ce malade psychiatrique a trouvé la Sten de son grand père..."un tournant dans la vie de la république" ?

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lolotoooôooo le 25/10/2026 à 15:09

Après le Bataclan, Nice, Samuel Paty .... Ils n'ont pas manifesté.

Les tartuffes (ils ne doivent même pas savoir ce que cela veut dire) ....

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Ex Précisions le 25/10/2026 à 15:04
De pire en pire...dans l indécence.. a écrit le 25/10/2026 à 14h53

Ces mêmes maires ont ils appelé aux rassemblements lors des attentats racistes de crepol, Samuel PATTY, antisemites, anti chrétiens après le meurtre du réfugié syrien a Lyon 9, de l assassinat du père Etienne ?
Non, alors leur indignation a géométrie variable pue et m indigne, quelques chiffres :
- 53% d actes antisémites,
- 34% d actes anti chrétiens,
- 13% d actes anti musulmans..
On s indigne de toute cette folie et de cette manipulation ou on ferme sa bouche.
Cherchez a qui profite ce ce chaos, et messieurs un peu de décence pour les familles de TRAPPES , ne profitez pas de leur douleur pour exister, vous êtes indignes et lamentables. .

Rien à redire 👍
Tout est dit.

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josete le 25/10/2026 à 14:53

Et pour le racisme anti blanc que l'on constate tous les jours on ne l'entend pas, Toujours à géométrie variable le racisme chez LFI. et les pastèques.

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De pire en pire...dans l indécence.. le 25/10/2026 à 14:53

Ces mêmes maires ont ils appelé aux rassemblements lors des attentats racistes de crepol, Samuel PATTY, antisemites, anti chrétiens après le meurtre du réfugié syrien a Lyon 9, de l assassinat du père Etienne ?
Non, alors leur indignation a géométrie variable pue et m indigne, quelques chiffres :
- 53% d actes antisémites,
- 34% d actes anti chrétiens,
- 13% d actes anti musulmans..
On s indigne de toute cette folie et de cette manipulation ou on ferme sa bouche.
Cherchez a qui profite ce ce chaos, et messieurs un peu de décence pour les familles de TRAPPES , ne profitez pas de leur douleur pour exister, vous êtes indignes et lamentables. .

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Indicateur Idéologique le 25/10/2026 à 14:47

Et le meurtre raciste de Crépol et autres attentats islamistes ? Ces militants ce sont mobilisés ? C'est du deux poids deux mesures ? Indignation à géométrie variable en fonction de leur militantisme ?

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