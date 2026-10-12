Oullins-Pierre-Bénite : le plan de circulation va changer dans dix rues du quartier de la Bussière

C'était devenu "Oullinsbyrinthe", on va enfin pouvoir retraverser la Bussière en voiture.

Les habitudes vont bientôt changer pour les automobilistes du quartier d'Oullins-Pierre-Bénite, devenu sous la mandature précédente des écologistes un laboratoire au service des cyclistes. Avec un effet négatif sur les votes lors des dernières municipales, où Jean-Charles Kohlhaas avait fait des scores misérables à la Bussière.

À partir du lundi 19 octobre, la Métropole de Lyon va engager des travaux afin de revoir le plan de circulation de plusieurs rues. Le chantier doit s’achever le 6 novembre.

Cette évolution a été préparée avec la Ville d’Oullins-Pierre-Bénite, les deux collectivités estimant que le dispositif actuel pénalisait certains habitants dans leurs déplacements.

Dix rues concernées

Au total, dix rues vont voir leur sens de circulation modifié.

Parmi les principaux changements annoncés, trois voies situées entre la rue de la Bussière et le boulevard Émile-Zola seront remises à double sens. À l’inverse, la rue Sarrazine passera à sens unique.

Le plan diffusé par la Métropole prévoit également plusieurs modifications d’itinéraires dans le secteur compris entre le boulevard Émile-Zola, la Grande Rue et la rue Francisque-Jomard, à proximité notamment des écoles Jules-Ferry et Jean-de-la-Fontaine.

L’objectif affiché est de fluidifier les déplacements dans le quartier tout en maintenant la sécurité autour des établissements scolaires.

De nouvelles places de stationnement

Le passage de certaines rues en sens unique doit également permettre de créer de nouvelles places de stationnement.

Celles-ci seront matérialisées par un marquage au sol une fois les nouvelles règles de circulation mises en place.

Les travaux ont volontairement été programmés pendant les vacances scolaires afin de limiter les perturbations. La Métropole assure qu’ils ne devraient pas entraîner "d’impact majeur" sur la circulation dans le secteur.