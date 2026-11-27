Une étape vient de s’achever sur le pont de Condrieu–Les Roches-de-Condrieu. Repris le 2 novembre, les travaux ont permis de terminer, ce vendredi 27 novembre 2026, l’installation de l’échafaudage autour de la pile centrale. Les équipes peuvent désormais poursuivre les opérations préparatoires à la sécurisation de l’ouvrage.

Pour les usagers, cette avancée ne change toutefois pas les conditions de déplacement : les véhicules doivent toujours emprunter les déviations, tandis que les piétons et les cyclistes disposent d’un passage dont la largeur est réduite pour des raisons de sécurité.

Préparer les pylônes à recevoir les haubans

La prochaine intervention concerne la modification des têtes de pylône. Elles doivent être adaptées pour permettre, dans un second temps, la mise en place des haubans, ces câbles qui viendront compléter les palées dans le dispositif de sécurisation du pont.

Cette solution avait été présentée lors de la réunion publique du 1er juillet. Après la mise hors service de la canalisation en septembre, le projet s’est poursuivi avec les études détaillées, puis les commandes de matériel spécifique et le lancement de la fabrication des haubans.

Le communiqué ne donne pas de nouvelle date de réouverture à la circulation automobile.

Un passage réduit pour les piétons et les vélos

Pendant toute la durée du chantier, la largeur de passage des piétons et des cycles est ramenée à 3,40 mètres, sur 65 mètres de long de part et d’autre de la pile centrale. Les usagers sont appelés à la vigilance dans cette zone.

Pour les automobilistes, les itinéraires diffèrent selon le sens de circulation. Du nord vers le sud, la déviation passe par la RD 386 dans le Rhône, puis les RD 1086 et RD 7 dans la Loire, avant de rejoindre les RD 37B et RD 4 en Isère.

Du sud vers le nord, les véhicules doivent emprunter les RD 4 et RD 4G en Isère, puis les RD 45e et RD 386 dans le Rhône.