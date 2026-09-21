Pont de Condrieu : la déviation de la canalisation de propylène est terminée

Une étape importante vient d’être franchie sur le chantier du pont de Condrieu – Les Roches-de-Condrieu.

La canalisation de propylène qui passait dans le tablier de l’ouvrage avait été mise hors service le 14 septembre. Son raccordement à une déviation souterraine a ensuite été réalisé le 16 septembre, avant une reprise de l’acheminement du propylène le 18 septembre.

Gérée par Transugil Propylène, cette canalisation alimente plusieurs entreprises de la vallée de la chimie. Selon les Départements du Rhône et de l’Isère, cette interruption n’a pas eu d’incidence sur leur activité industrielle.

La sécurisation du pont va se poursuivre

La mise hors service de l’ancienne canalisation permet désormais de poursuivre le projet de sécurisation du pont.

La solution retenue repose sur un haubanage complémentaire aux palées déjà mises en place, afin notamment de maintenir la navigation fluviale.

Les études techniques se poursuivent, les commandes de matériel ont été lancées et la fabrication des haubans est en cours. La reprise des travaux sur le terrain est prévue à l’automne.

Les déviations routières restent en place

En attendant la suite du chantier, les automobilistes doivent continuer à emprunter les itinéraires de déviation.

Dans le sens nord-sud, le parcours passe par la RD386 dans le Rhône, puis les RD1086 et RD7 dans la Loire, avant les RD37B et RD4 en Isère.

Dans le sens sud-nord, les véhicules doivent emprunter les RD4 et RD4G en Isère, puis les RD45e et RD386 dans le Rhône.