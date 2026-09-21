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Halles Paul-Bocuse à Lyon : clap de fin pour la Maison Pupier, qui va revivre sous une nouvelle identité

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Halles Paul-Bocuse à Lyon : clap de fin pour la Maison Pupier, qui va revivre sous une nouvelle identité

C'est une page de l'histoire gastronomique lyonnaise qui se tourne. Présente depuis plusieurs décennies aux Halles Paul Bocuse, la Maison Pupier va définitivement baisser le rideau. Un nouveau nom est en approche pour l'institution bien connue des amateurs de produits de la mer.

Installée au cœur des Halles de Lyon, la poissonnerie faisait partie des adresses emblématiques du célèbre marché couvert lyonnais. Au fil des années, la Maison Pupier s'était imposée comme une référence pour de nombreux particuliers, restaurateurs et chefs de la région. Mais ces derniers mois, une procédure de sauvegarde avait été déclarée. Les Halles Paul Bocuse, qui regroupent une soixantaine de commerçants et artisans des métiers de bouche, perdent ainsi l'une de leurs enseignes historiques.

Une institution des Halles tire sa révérence

Cette fermeture intervient dans un contexte de profond renouvellement des Halles. Depuis plusieurs mois, plusieurs concessions commerciales arrivent à échéance et de nouveaux appels à candidatures ont été lancés pour redessiner le visage du lieu à partir de 2026.

Pour de nombreux habitués, le départ de la Maison Pupier symbolise la disparition progressive d'une génération de commerçants qui ont contribué à bâtir la réputation gastronomique des Halles. L'enseigne faisait d'ailleurs partie des maisons régulièrement associées à l'histoire du lieu et à son rayonnement culinaire.

Une nouvelle page à écrire

Avec le départ de la Maison Pupier, c'est donc un chapitre qui se referme. Reste désormais à savoir quelle enseigne viendra prendre la relève dans cet emplacement historique du "ventre de Lyon". Selon Lyon People, la "Poissonnerie Adeline" devrait prendre la relève d'ici peu. Un changement de nom suffisant pour insuffler une nouvelle dynamique commerciale ?

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Maison Pupier

Halles Paul-Bocuse

2 commentaires
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de toute façon le 21/09/2026 à 14:31

Les habitudes alimentaires ont bien changé , on se régale, si on peut dire , de pizzas , burger et autres salades ,saucisses et merguez !
On est bien loin de la gastronomie !

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en haut sur l'étagère le 21/09/2026 à 14:01
60 e le cabillaud a écrit le 21/09/2026 à 12h13

Ça plombe les perspectives

le cabille..haut?

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60 e le cabillaud le 21/09/2026 à 12:13

Ça plombe les perspectives

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