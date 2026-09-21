Installée au cœur des Halles de Lyon, la poissonnerie faisait partie des adresses emblématiques du célèbre marché couvert lyonnais. Au fil des années, la Maison Pupier s'était imposée comme une référence pour de nombreux particuliers, restaurateurs et chefs de la région. Mais ces derniers mois, une procédure de sauvegarde avait été déclarée. Les Halles Paul Bocuse, qui regroupent une soixantaine de commerçants et artisans des métiers de bouche, perdent ainsi l'une de leurs enseignes historiques.

Une institution des Halles tire sa révérence

Cette fermeture intervient dans un contexte de profond renouvellement des Halles. Depuis plusieurs mois, plusieurs concessions commerciales arrivent à échéance et de nouveaux appels à candidatures ont été lancés pour redessiner le visage du lieu à partir de 2026.

Pour de nombreux habitués, le départ de la Maison Pupier symbolise la disparition progressive d'une génération de commerçants qui ont contribué à bâtir la réputation gastronomique des Halles. L'enseigne faisait d'ailleurs partie des maisons régulièrement associées à l'histoire du lieu et à son rayonnement culinaire.

Une nouvelle page à écrire

Avec le départ de la Maison Pupier, c'est donc un chapitre qui se referme. Reste désormais à savoir quelle enseigne viendra prendre la relève dans cet emplacement historique du "ventre de Lyon". Selon Lyon People, la "Poissonnerie Adeline" devrait prendre la relève d'ici peu. Un changement de nom suffisant pour insuffler une nouvelle dynamique commerciale ?