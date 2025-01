Halles Paul Bocuse de Lyon : cinq nouveaux commerçants s'installeront dès 2026

A l’occasion d’une conférence de presse, la municipalité lyonnaise a dévoilé ce mardi matin le nom des nouveaux commerces qui s’installeront dès 2026 au sein des Halles Paul Bocuse de Lyon dans le 3e arrondissement.

Cela fait suite à une mise en concurrence des concessions des commerçants du lieu symbolique de la gastronomie lyonnaise lancée en avril dernier par la Ville de Lyon. Cette procédure, imposée par une loi de 2017, a conduit à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) particulièrement long, comme l’a expliqué Grégory Doucet, maire de Lyon : "L’AMI a duré cinq mois, car nous voulions laisser aux professionnels le temps de se préparer pour des candidatures qualitatives."

Sur les 64 dossiers reçus, 46 emplacements ont été reconduits pour des commerçants déjà en place. Les concessions sont valables pour une durée de 10 ans et 6 mois à compter de février 2026. Ainsi huit emplacements changeront de locataire : trois n’ont pas fait l’objet de candidature, quatre dossiers n’ont pas été retenus, et un emplacement verra sa typologie évoluer en magasin.

En ce sens cinq emplacements ont ainsi été attribués à de nouveaux commerces. Il s’agit du traiteur Lello a Casa, du fromager Janier, avec le meilleur ouvrier de France Christian Janier, du restaurant bar Le fer à Cheval 2, de Chardonnay & Cie et du magasin de producteurs Terres Lyonnaises. Ils remplacent respectivement Tacca via Rolle, Beillevaire, Le fer à cheval, Nicolas et Cerise et Potiron. "Il était très important que ces Halles puissent rester un lieu emblématique de Lyon. Ce joyau doit continuer à faire rayonner la ville," affirme le maire écologiste.

"Notre priorité a été de préserver l'âme conviviale et chaleureuse des Halles Paul Bocuse, tout en garantissant une qualité de produits irréprochable. Nous avons veillé à ce que les valeurs et l'offre des candidats reflètent l'identité unique de ce lieu emblématique, où savoir-faire et proximité restent essentiels. Tout en conservant leur authenticité, les Halles Paul Bocuse continueront de faire rayonner la gastronomie lyonnaise, véritable vitrine de son prestige et de son excellence culinaire." Assure Camille Augey, adjointe au maire déléguée à l'emploi et l'économie durable.

Encore trois emplacements à pourvoir

À noter que trois emplacements n’ont pas fait l’objet d’une candidature par le commerçant actuellement en place ni de concurrence : Chez Mr Paul Van Cappel, Cerise et Création et Petrossian.

Malgré le faible nombre de candidatures pour certains espaces, Camille Augey, adjointe au maire chargée de l’Economie durable, écarte toute remise en cause de l’attractivité des Halles : "Il ne s’agit pas d’un manque d’attractivité. Candidater face à des pairs qu’on connaît et qu’on côtoie au quotidien reste un exercice difficile." justifie Camille Augey, adjointe au maire chargée de l’Economie durable.

Pour combler les trois emplacements vacants, un nouvel AMI sera lancé ce lundi 20 janvier et ouvert jusqu’au 17 février. Tous les commerces de bouche intéressés pourront candidater selon les mêmes critères de sélection que le premier appel.

À terme, les Halles bénéficieront de travaux de remise en conformité et d’un rafraîchissement. Un loyer fixe, basé sur le nombre de mètres carrés, sera assorti d’une part variable liée au chiffre d’affaires des commerçants. Cette mesure, recommandée par la Chambre Régionale des Comptes, servira à financer ces aménagements, comme l’a précisé le maire de Lyon : "Les Halles sont autonomes, et ces charges permettront de garantir leur modernisation."