C'est une figure incontournable de la gastronomie lyonnaise qui s'en est allée. Renée Richard, fille de la célèbre "Mère Richard", est décédée ce dimanche matin, terrassée par un arrêt cardiaque après avoir lutté durant plusieurs années contre la maladie. Elle avait 74 ans.

Renée portait le prénom de sa mère, qui avait marqué l'histoire des Halles Paul Bocuse en popularisant les célèbres fromages Saint-Marcellin, notamment grâce à son amitié avec le chef Paul Bocuse. Si elle se destinait initialement à une carrière dans le notariat, Renée avait finalement rejoint la boutique familiale pour prêter main-forte. Une aide temporaire qui s'était transformée en une vocation de toute une vie.

À la disparition de sa mère, Renée avait pris la relève avec détermination, perpétuant le savoir-faire et la renommée de la maison Richard. Sa disparition laisse un vide dans le paysage gastronomique lyonnais.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi dans l'après-midi : “C’est avec une vive émotion que j’ai appris la disparition de Renée Richard. Lyon et sa gastronomie perdent aujourd’hui une ambassadrice incontournable. Derrière ce nom célèbre et ces fromages d’exception, une travailleuse infatigable, appréciée de tous. Son sourire, son affabilité et son charme resteront à jamais dans les mémoires. Je pense aujourd’hui à sa famille, et à ses équipes des Halles Paul Bocuse. Sincères condoléances.”