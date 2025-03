Halles Paul Bocuse de Lyon : découvrez les noms des trois derniers commerces qui vont s'installer dès 2026

Les Halles Paul Bocuse de Lyon se renouvellent. En janvier dernier, la municipalité lyonnaise dévoilait le nom des nouveaux commerces qui s’installeront dès 2026 au sein du lieu que l’on surnomme encore aujourd’hui "le ventre de Lyon". Une conséquence de la mise en concurrence des concessions des Halles Paul Bocuse lancée il y a maintenant un an par la Ville de Lyon dans le cadre d’une procédure imposée par une loi de 2017.

Sur les 64 dossiers reçus, 46 emplacements ont été reconduits pour des commerçants déjà en place avec au bout une installation de 10 ans et 6 mois à compter de février 2026. Huit concessions voient de nouvelles enseignes prendre place. Trois d’entre elles n’avaient pas encore trouvé de futurs locataires. C’est désormais chose faite après un nouvel AMI ayant pris fin le 17 février dernier.

Il s’agit de La Ferme de Lyon (fruits, légumes et produits porcins), de la confiserie artisanale Violette et Berlingot et de Gelot (caviar et poissons fumés).

"Ces nouvelles enseignes viendront renforcer l’attractivité et la diversité de l’offre proposée aux Halles Lyon-Paul Bocuse. Elles incarnent l’excellence, le savoir-faire et l’esprit d’innovation qui font la renommée de ce lieu emblématique. C’est une nouvelle étape pour faire rayonner encore davantage la gastronomie lyonnaise, ses produits et son artisanat", réagit le maire Grégory Doucet.