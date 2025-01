Un hommage rendu à Renée Richard au cœur des Halles Paul Bocuse de Lyon

Rideaux fermés, visages tristes et discours poignants, les Halles de Lyon étaient en deuil ce mercredi matin. Après avoir lutté durant de nombreuses années contre la maladie, la fille de la célèbre "Mère Richard" s’est éteinte à la suite d’un arrêt cardiaque ce dimanche 19 janvier.

Le maire de Lyon Grégory Doucet, Camille Augey, l’adjointe au maire déléguée à l’emploi et l’économie durable et le président des Halles Paul Bocuse, Claude Polidori étaient tous présents pour rendre hommage à cette Lyonnaise de renommée internationale.

"C’était une femme admirable, une belle personne. Ici, tout le monde l’aimait, et même au-delà des Halles tout le monde l’aimait. Elle était d’une gentillesse, d’une générosité, d’une attention aux autres incroyable. Moi, elle me rappelait ma grand-mère", a déclaré le maire de Lyon.

"L’amie rêvée de tous les gourmets"

Photo de l'enseigne "La Mère Richard" aux Halles Paul-Bocuse

Après 22 ans en tant que compagnon de route, Guillaume Fortin, directeur des maîtres laitiers du Cotentin, très ému a aussi voulu prononcer quelques mots.

"On va continuer haut et fort. Vous avez deux femmes dans une filière laitière qui ont un nom de renommée internationale, c’est unique dans nos métiers, ce n’est pas ordinaire donc ça veut dire qu’on a affaire à deux femmes, deux Renée extraordinaires. Elle nous manque déjà".

Un hommage à Renée Richard sera également rendu durant le SIRHA à Lyon, avec des photos et des vidéos pour que les consommateurs, les fournisseurs et les producteurs travaillant avec l’enseigne "La Mère Richard" puissent venir échanger et partager des souvenirs.

"Elle fait partie des gens qui ont participé à l’éclosion nationale et surtout internationale de Lyon. En tant qu’ami et relation avec l’Olympique Lyonnais, on avait tenu à ce que la Mère Richard soit présente pour représenter Lyon sur cette scène internationale", a déclaré Jean-Michel Aulas présent sur les lieux.