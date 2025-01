Lyon : un hommage sera rendu cette semaine à Renée Richard

La figure incontournable de la gastronomie lyonnaise est décédée ce dimanche à l’âge de 74 ans. La Ville de Lyon et les Halles Paul Bocuse organiseront une cérémonie mercredi en fin de matinée, aux côtés des artisans et des commerçants, pour saluer la mémoire de la fille de la célèbre mère Richard que l’on surnommait la reine du St Marcellin.

"Lyon et sa gastronomie perdent aujourd’hui une ambassadrice incontournable. Derrière ce nom célèbre et ces fromages d’exception, une travailleuse infatigable, appréciée de tous. Son sourire, son affabilité et son charme resteront à jamais dans les mémoires", a réagi dimanche le maire de Lyon Grégory Doucet.