Gault et Millau Tour 2022 à Lyon : le public convié pour cette 4e édition !

Depuis maintenant quatre ans, le Guide Gault et Millau se décline en version locale avec en l’occurrence chaque année, la sortie d’un Guide Gault et Millau Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour la première fois cette année, dans le cadre de son Gault et Millau Tour 2022, le public est invité à participer aux événements habituellement réservés aux chefs, qui rythment la sortie du Guide jaune.

Les 6 et 7 mars prochains, vous pourrez donc participer à un nouveau show culinaire qui se tiendra aux halles Paul Bocuse, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Plusieurs temps forts seront proposés lors du lancement.

Dans un premier temps, le dimanche 6 de 13h à 15h se déroulera une dégustation de produits locaux, au cours de laquelle les prix "Coup de cœur", celui de "Gault et Millau" mais aussi celui du public seront décernés

Concernant les chefs, les noms de ceux qui s’affronteront devant le public à la façon "Top chef" n’ont pas encore été dévoilés, mais trois thèmes sont d’ores et déjà imposés : le saucisson brioché, la quenelle de brochet et le gâteau au chocolat.

À l’issue de cette grande dégustation, deux prix seront décernés : le premier, le prix "Coup de cœur" du jury, qui comptera le parrain de cette édition Guillaume Gomez, l’ancien chef de l’Élysée, Marc Veyrat, célèbre chef au chapeau, étoilé et haut savoyard ainsi que Christophe Marguin, le président des Toques Blanches Lyonnaise.

Le public participera pour la première fois au deuxième prix. Il sera décerné par cinq "épicuriens" sélectionnés pour attribuer ce premier "Coup de cœur du public".

Le lendemain, le lundi 7 mars le public sera de nouveau invité à une démonstration à partir de 10h pour assister au point d’orgue de cette présence lyonnaise du Guide jaune : la remise des Trophées des chefs.

Le guide Gault et Millau Auvergne-Rhône-Alpes 2022 est déjà disponible à la vente et regroupe plus de 85 hôtels, 400 restaurants et 370 artisans pour 500 villes.