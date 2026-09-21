Lyon : une marche pour le climat, la justice sociale et la paix prévue le 26 septembre

Le retour de la jeunesse éco-anxieuse dans la rue ?
Une marche pour le climat est annoncée ce samedi 26 septembre à Lyon. Le rendez-vous est fixé à 14h place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement. Citoyens, associations, collectifs et organisations politiques sont appelés à rejoindre le cortège.
La manifestation lyonnaise s’inscrit dans une journée nationale de mobilisation consacrée au climat, au vivant, à la paix et à la justice sociale, avec plusieurs rassemblements prévus ailleurs en France.
Chaleur, sécheresse et bouilloires thermiques
Dans leur appel, les organisateurs reviennent notamment sur les épisodes de fortes chaleurs, les sécheresses et les incendies survenus durant l’été 2026.
Ils réclament un renforcement des politiques d’adaptation au changement climatique, en particulier dans les villes et les territoires les plus exposés.
À Lyon, l’inter-organisation met notamment en avant les îlots de chaleur et la situation des habitants de logements qualifiés de "bouilloires thermiques". Les difficultés rencontrées par le monde agricole pendant les périodes de sécheresse seront également abordées.
Avant le départ du cortège, plusieurs témoignages sont annoncés. Un professeur des écoles, un locataire vivant dans une bouilloire thermique, un agriculteur et un scientifique doivent notamment prendre la parole.
"Samedi, nous marcherons pour la justice climatique, la justice sociale, le vivant et pour la paix", résument les organisateurs.
En ce moment la chasse est ouverte,et le climatophobe n'est pas une espèce protégée.Signaler Répondre
Vous avez raison: certaines espèces se déplacent et les observateurs ne les retrouvent plus à l'endroit habituel,donc déduisent à tort qu'elles déclinent.Signaler Répondre
C est surtout que pour ça il faudrait que les auto proclamés défenseurs de la nature sortent de l hyper centre urbain, et ça ils n en ont pas l habitude, y’a pas leur supérette bio, leur troquet inclusif, et pi il leur faut du bitume pour rouler à vélo, les chemins de terre sont considérés comme dangereux pour pédaler ^^Signaler Répondre
Dire que la biodiversité ou les insectes « s’effondrent » partout est une généralisation abusive. La réalité est bien plus contrastée : certaines espèces déclinent fortement, d’autres restent stables et certaines progressent. Les situations varient énormément selon les espèces, les régions et les milieux. On peut donc parler de déclins préoccupants et bien documentés, mais pas d’une disparition générale et uniforme de la biodiversité.Signaler Répondre
Par contre on constate une progression de glandeurs qui aiment manifester le dimanche à partir de déclaration fausse et sans lien logique entre elles
Le CO2 cest la vieSignaler Répondre
Y aura des drapeaux palestiniens ? Ainsi que des banderoles la police tue ?Signaler Répondre
Tout est bon pour manifester et venir empoisonner la vie des Lyonnais un beau dimanche... Des gens mal dans leur peau qui ont une vie bien creuse... Il n'y a rien de tel que des hurlements et des vociférations en musique pour faire baisser la température..🤣😅🤣Signaler Répondre
Ça les défoule mais qu'ils fassent leur randonnée dans la forêt ils auront un air moins pollué...ah non...suis-je bête...ça dérangerait les oiseaux et les chevreuils....😉🙃🤣
qui est contre le climat ? contre la justice ? contre la paix ?Signaler Répondre
C'est un peu un mélange de tout cette manifestation..Signaler Répondre
Climat et justice sociale C'est quoi le rapport ?
Je pense que ça ne va même pas arriver aux oreilles d'un quelconque personnage du gouvernement en ce moment, c'était déjà le cas ces 10 dernières années...Signaler Répondre