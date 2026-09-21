Lyon : une marche pour le climat, la justice sociale et la paix prévue le 26 septembre

Le retour de la jeunesse éco-anxieuse dans la rue ?

Une marche pour le climat est annoncée ce samedi 26 septembre à Lyon. Le rendez-vous est fixé à 14h place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement. Citoyens, associations, collectifs et organisations politiques sont appelés à rejoindre le cortège.

La manifestation lyonnaise s’inscrit dans une journée nationale de mobilisation consacrée au climat, au vivant, à la paix et à la justice sociale, avec plusieurs rassemblements prévus ailleurs en France.

Chaleur, sécheresse et bouilloires thermiques

Dans leur appel, les organisateurs reviennent notamment sur les épisodes de fortes chaleurs, les sécheresses et les incendies survenus durant l’été 2026.

Ils réclament un renforcement des politiques d’adaptation au changement climatique, en particulier dans les villes et les territoires les plus exposés.

À Lyon, l’inter-organisation met notamment en avant les îlots de chaleur et la situation des habitants de logements qualifiés de "bouilloires thermiques". Les difficultés rencontrées par le monde agricole pendant les périodes de sécheresse seront également abordées.

Avant le départ du cortège, plusieurs témoignages sont annoncés. Un professeur des écoles, un locataire vivant dans une bouilloire thermique, un agriculteur et un scientifique doivent notamment prendre la parole.

"Samedi, nous marcherons pour la justice climatique, la justice sociale, le vivant et pour la paix", résument les organisateurs.