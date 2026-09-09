Un appel à la grève au Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le mouvement débutera vendredi, à l'initiative de l’intersyndicale CGT Ville de Lyon et SUD-CT.

Les agents d’accueil et de surveillance entendent dénoncer un problème d'effectifs ainsi qu'une gestion de crise permanente, liée notamment à la gratuité du musée pendant les épisodes de canicule.

Une manifestation aura lieu ce jeudi à 17h30 devant le Musée des Beaux-Arts.