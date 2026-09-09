Un appel à la grève au Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le mouvement débutera vendredi, à l'initiative de l’intersyndicale CGT Ville de Lyon et SUD-CT.
Les agents d’accueil et de surveillance entendent dénoncer un problème d'effectifs ainsi qu'une gestion de crise permanente, liée notamment à la gratuité du musée pendant les épisodes de canicule.
Une manifestation aura lieu ce jeudi à 17h30 devant le Musée des Beaux-Arts.
Tu as fais quoi cet été ??Signaler Répondre
La canicule est terminée avec une durée record de quasiment 4 mois.Signaler Répondre
Le temps pour la CGT de semettre en action ?
Ah oui c est vrai le temps n est plus aux barbocs et aux binouzes !
Peuple de rien...
Que vont-ils plaider pour pleurer, les conditions de travail trop pénible pendant la canicule, trop chaud, trop froid,Signaler Répondre
Je ne supporte plus les réclamations , de personnel chouchouter par des politiques qui n'osent pas les traiter des fainénants, et je sais de quoi je parle
Honte a ces syndicats, je tiens àleur disposition , le CV original de leur leader