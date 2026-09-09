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Un appel à la grève au Musée des Beaux-Arts de Lyon

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Un appel à la grève au Musée des Beaux-Arts de Lyon
Un appel à la grève au Musée des Beaux-Arts de Lyon - Lyon Mag

Un appel à la grève a été lancé au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Le mouvement débutera vendredi, à l'initiative de l’intersyndicale CGT Ville de Lyon et SUD-CT.

Les agents d’accueil et de surveillance entendent dénoncer un problème d'effectifs ainsi qu'une gestion de crise permanente, liée notamment à la gratuité du musée pendant les épisodes de canicule.

Une manifestation aura lieu ce jeudi à 17h30 devant le Musée des Beaux-Arts.

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3 commentaires
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Pourtu le 09/09/2026 à 17:26
L important c est la Réac....ti ...vité a écrit le 09/09/2026 à 16h23

La canicule est terminée avec une durée record de quasiment 4 mois.
Le temps pour la CGT de semettre en action ?
Ah oui c est vrai le temps n est plus aux barbocs et aux binouzes !
Peuple de rien...

Tu as fais quoi cet été ??

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L important c est la Réac....ti ...vité le 09/09/2026 à 16:23

La canicule est terminée avec une durée record de quasiment 4 mois.
Le temps pour la CGT de semettre en action ?
Ah oui c est vrai le temps n est plus aux barbocs et aux binouzes !
Peuple de rien...

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Insupportable le 09/09/2026 à 15:52

Que vont-ils plaider pour pleurer, les conditions de travail trop pénible pendant la canicule, trop chaud, trop froid,
Je ne supporte plus les réclamations , de personnel chouchouter par des politiques qui n'osent pas les traiter des fainénants, et je sais de quoi je parle
Honte a ces syndicats, je tiens àleur disposition , le CV original de leur leader

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