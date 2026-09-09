Le Groupama Stadium va accueillir un concert de Soprano

Soprano a annoncé une nouvelle tournée des stades pour 2027. L'occasion de "transformer les stades de France en gigantesques karaokés et revivre les plus grands tubes du chanteur dans une ambiance spectaculaire".
Le passage à Lyon, au Groupama Stadium, est programmé le samedi 10 juillet.
La billetterie ouvrira ce vendredi.
C'est nul. Un artiste qui fait toujours les mêmes musique pas d'évolution artistique.Signaler Répondre
Pourquoi n’avez vous pas mis cet article,dans la rubrique culture ??? Bizarre!!Signaler Répondre
Change tes lunettes Sopra , ça va pas le faire ...Signaler Répondre