Culture

Le Groupama Stadium va accueillir un concert de Soprano

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Le Groupama Stadium va accueillir un concert de Soprano
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Un concert est déjà programmé au Groupama Stadium l'été prochain.

Soprano a annoncé une nouvelle tournée des stades pour 2027. L'occasion de "transformer les stades de France en gigantesques karaokés et revivre les plus grands tubes du chanteur dans une ambiance spectaculaire". 

Le passage à Lyon, au Groupama Stadium, est programmé le samedi 10 juillet.

La billetterie ouvrira ce vendredi.

Tags :

Soprano

Groupama Stadium

1 commentaire
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hollywood le 09/09/2026 à 17:25

C'est nul. Un artiste qui fait toujours les mêmes musique pas d'évolution artistique.

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Porkio le 09/09/2026 à 17:24

Pourquoi n’avez vous pas mis cet article,dans la rubrique culture ??? Bizarre!!

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ça va pas le faire le 09/09/2026 à 16:25

Change tes lunettes Sopra , ça va pas le faire ...

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