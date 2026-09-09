Trois habitants de Vénissieux interpellés dans un quartier sous haute surveillance près de Lyon : ce que les policiers ont découvert

Un contrôle de police a conduit à trois interpellations dans le quartier Sully, à Décines, dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre. Vers minuit, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) a repéré une voiture roulant à vive allure dans ce secteur placé sous surveillance renforcée.

Les forces de l'ordre décident alors de procéder à un contrôle. À l’approche des policiers, trois personnes se trouvaient à bord, mais le siège conducteur était vacant. Les vérifications ont permis de découvrir un bidon d’essence ainsi qu’une arme factice de type flash-ball. Selon les informations rapportées par nos confrères du Progrès, le véhicule avait été déclaré volé à Grenoble et portait une fausse plaque d’immatriculation.

En garde à vue

Les trois occupants, tous majeurs et domiciliés à Vénissieux, ont été interpellés puis placés en garde à vue. Ils devaient être auditionnés prochainement. À ce stade, les éléments disponibles ne permettent pas de déterminer ce qu’ils comptaient faire du bidon d’essence.

Cette intervention survient dans un quartier marqué par plusieurs faits graves. Le 28 août, Youssef C. avait été tué par balle au niveau du 46, rue Sully. Un second homme avait été grièvement blessé au flanc.

Le 11 mai, un incendie criminel de paillasson, sur fond de narcotrafic, avait également coûté la vie à trois personnes dans un immeuble de la rue Sully. Onze autres avaient été blessées. Trois jeunes de 16, 17 et 18 ans avaient été mis en examen à la fin du mois de mai dans cette affaire.

Aucun lien entre ces précédents faits et les trois interpellations de cette nuit n’est pour l'heure établi.