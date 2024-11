Lyon : six interpellations sur le marché des Etats-Unis, de la drogue et des armes saisies 

Contrebande, déchets abandonnés et vols à répétition empoisonnent le quotidien des habitants et commerçants du quartier. Depuis plusieurs mois, le marché alimentaire de la place du 8-Mai-1945, dans le quartier des États-Unis à Lyon, fait face à un voisinage indésirable : un marché sauvage qui s’installe à ses côtés. Ce jeudi 21 novembre, les policiers, mobilisés sur ce secteur sensible, ont procédé à une nouvelle opération de contrôle visant ce marché clandestin.

Six individus ont été interpellés sur place. Les forces de l’ordre ont saisi 128 paquets de cigarettes de contrebande, 19 capsules de cannabis, 194 cachets de prégabaline et également du rivotril, plusieurs armes, dont deux bombes lacrymogènes et un poing américain.