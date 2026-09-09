Dégradations dans les lycées : la Région Auvergne-Rhône-Alpes veut développer les "mesures de responsabilisation"

Faire réparer, contribuer ou accomplir une activité utile après une dégradation commise dans un lycée : c’est la piste que veut développer la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
En déplacement ce mardi 8 septembre au lycée Jean-Paul Sartre à Bron, le président de Région Fabrice Pannekoucke et son conseiller spécial Laurent Wauquiez ont annoncé leur volonté d’ouvrir un dialogue avec les établissements volontaires.
La collectivité souhaite favoriser le recours aux mesures de responsabilisation, notamment lorsque des élèves dégradent des locaux, du mobilier ou des équipements appartenant à la Région.
Une activité "utile, encadrée et éducative"
Depuis la rentrée 2026, un décret du 16 juillet a assoupli les modalités de ces mesures. Alors qu’elles pouvaient déjà être réalisées auprès d’associations, de collectivités ou d’administrations, elles peuvent désormais être effectuées directement dans un établissement scolaire.
La Région imagine ainsi qu’un élève ayant commis une dégradation puisse accomplir "une activité utile, encadrée et éducative" afin de prendre conscience des conséquences de son geste.
"L’objectif est clair : éviter une réponse uniquement punitive et permettre, lorsque cela est pertinent, de transformer la sanction en une expérience éducative concrète", explique la collectivité.
La décision restera entre les mains des établissements
La Région précise toutefois qu’elle n’a pas vocation à prononcer elle-même ces sanctions. Le pouvoir disciplinaire et la définition des modalités pédagogiques restent du ressort des autorités compétentes au sein de chaque établissement.
La collectivité entend plutôt jouer un rôle de facilitateur, en mettant à disposition son réseau territorial et en aidant à organiser matériellement l’accueil et l’accompagnement des élèves concernés.
Le dossier doit également être travaillé avec la Région académique au cours de l’année scolaire.
"Réparer des locaux, ce sont autant de moyens qui ne peuvent pas être consacrés à d’autres priorités"
Fabrice Pannekoucke insiste notamment sur le coût des dégradations pour les finances publiques.
"Chaque dégradation dans un lycée a un coût supporté par la collectivité et donc par l’argent public. Réparer des locaux, du mobilier ou des équipements, ce sont autant de moyens qui ne peuvent pas être consacrés à d’autres priorités pour les élèves", affirme le président de la Région.
Il souhaite donc que cette dimension soit davantage prise en compte "dans la réponse disciplinaire".
Laurent Wauquiez défend lui aussi cette approche : "Lorsqu’un jeune dégrade, il faut pouvoir lui demander de réparer, de contribuer, de se responsabiliser. Ce n’est pas punir pour punir : c’est lui apprendre que les droits vont toujours avec des devoirs."
La Région indique vouloir profiter de l’expérience des établissements et partenaires ayant déjà recours à ce type de dispositif pour le rendre plus fréquent dans les lycées volontaires.
Que fait le veau quiet sur cette photo ???Signaler Répondre
Il n'est plus président de la région, il paraît...
wauguiez à trouver son candidat Attal pour 2027 Attal a sorti un slogan tu casses tu paies mais sa n’a pas dur longtemps il se fait dégager vite car il passer pas avec les français trop de bla bla comme wauguiez et la métropole de lyon qu des sorties médiatique mais rien en réelSignaler Répondre
J'adore cette phrase de l'article .. " le président de Région Fabrice Pannekoucke et son conseiller spécial Laurent Wauquiez ".....Signaler Répondre
La formule plus exacte aurait dû être .. " le président de Région Laurent Wauquiez et son alibi (ou faire-valoir) Fabrice Pannekoucke ".....
très bien et si les parents refusent ils payent les frais causé par leur enfantSignaler Répondre
A quand le "tu voles, tu rembourses" ou le "tu détournes, tu rembourses" ?Signaler Répondre
Générations de debiles futurs électeurs lfiSignaler Répondre
Que ces petits décérébrés réparent ce qu'ils ont cassé ou fassent des actions citoyennes ?Signaler Répondre
J'aimerai bien voir ça !
Il ne feront rien et reviendront pour casser encore plus si on met ça en place, comme ce sont des mineurs comme d'hab ils ne seront pas inquiétés et ils le savent...
Encore du blabla de Pann.../Wauquiez, mais ça change de la com avec les 2-3 climatiseurs ;-)
Non, tu casses , tu payes ou tes parents ou tu es viré.On peut toujours rêver .Signaler Répondre
Faire payer les parents avant tout !!!!Signaler Répondre
Tiens Monsieur 100 000 euros de repas au dîner pour les copains et des commandes de climatisation pour les lycées sans concurrence dans les achats qui n’ont même pas été utilisées Wauquiez le génie qui voulait imposer soi-disant la langue de Molière sur les chantiers du bâtiment sans rien connaître au secteur alors que tous les patrons lui ont demandé d’arrêter ses conneries fait maintenant de l’ingérence dans le système éducatifSignaler Répondre