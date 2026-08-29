Téléphones interdits au lycée : une mise en place progressive dans l’académie de Lyon

Les lycéens lyonnais ne verront pas nécessairement leur téléphone disparaître des salles de classe dès le premier jour de rentrée.

Si l’interdiction est désormais inscrite dans la loi, la rectrice Anne Bisagni-Faure souhaite laisser aux établissements le temps d’organiser concrètement son application. Les instances de chaque lycée devront examiner la mesure d’ici la fin septembre, notamment pour modifier les règlements intérieurs, prévoir les sanctions et définir les éventuelles dérogations.

L’académie entend notamment s’appuyer sur l’expérience acquise dans les collèges ainsi que sur deux lycées ayant déjà expérimenté le dispositif.

Des élèves partagés sur la mesure

Les chefs d’établissement se montrent globalement favorables à cette nouvelle règle, selon la rectrice.

Sans surprise, l’accueil est en revanche plus mitigé chez les lycéens. Un questionnaire adressé à 600 élèves a fait apparaître plusieurs réserves. Certains jugent l’interdiction "infantilisante" ou invoquent leur droit d’accéder à l’information. "Mais ils reconnaissent qu’ils ont besoin d’être protégés et d’être formés à un usage responsable du téléphone et de l’IA", souligne Anne Bisagni-Faure.

Des exceptions devront également être prévues, notamment pour certains élèves majeurs ou les étudiants en BTS accueillis dans les lycées.

L’application devrait donc se faire progressivement au cours des premières semaines de l’année scolaire, avec la possibilité d’ajuster ensuite les règlements en fonction des premiers retours.

Pour rappel, le texte de loi avait pourtant été partiellement censuré cet été par le Conseil constitutionnel. Certains articles ont toutefois été validés, parmi lesquels celui concernant les téléphones dans les lycées.

Emmanuel Macron a donc choisi de promulguer la loi sans les dispositions censurées afin de permettre l’application immédiate des mesures restantes.

Le Conseil constitutionnel a en revanche censuré l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, estimant que la mesure portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication des mineurs.