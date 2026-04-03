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Classement des meilleurs lycées et collèges : ça donne quoi dans le Rhône ?

Classement des meilleurs lycées et collèges : ça donne quoi dans le Rhône ?
Classement des meilleurs lycées et collèges : ça donne quoi dans le Rhône ? - LyonMag

Le palmarès est scruté chaque année avec attention.

C’est une tradition chaque année pour le ministère de l’Éducation nationale : la publication du classement des meilleurs collèges et lycées. Plusieurs critères sont pris en compte, notamment le taux de réussite au brevet et au baccalauréat, les mentions aux examens ou encore le taux d’accès de la 6e à la 3e ou de la seconde au bac.

Dans le Rhône, c’est le lycée François Mansart de Thizy-les-Bourgs qui arrive à la première place des établissements généraux et technologiques du public tandis que l’Externat de la Trinité du 6e arrondissement de Lyon s’impose dans le privé. Du côté des lycées professionnels, Les Canuts à Vaulx-en-Velin prend la tête du classement des établissements professionnels publics du département. Dans le privé, c’est le lycée Orsel à Oullins-Pierre-Bénite qui se distingue.

Concernant les collèges publics, Val d’Argent à Sainte-Foy-l’Argentière, Du cinéma – Bertrand Tavernier à Villeurbanne et Marcel Pagnol à Oullins-Pierre-Bénite occupent les trois premières places. Au niveau du privé, les collèges Louis Querbes de Vourles, Champagnat de Saint-Symphorien-sur-Coise et Champagnat de L’Arbresle sont sur le podium avec un taux de réussite de 100% au brevet des collèges.

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7 commentaires
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Évidemment le 04/04/2026 à 14:58
Ex Précisions a écrit le 03/04/2026 à 08h50

Si on regarde au niveau national il n'y a que la Trinité dans le top 100. Et il n'y en a pas d'autre au niveau du Rhône.
Donc sur Lyon on est des bourricots ;-)

Il y a au moins 4 classements différents. L'étudiant , le Figaro, ouest France et d'autres. Celui auquel fait référence l'auteur est le moins fiable, le plus mauvais. Parce que tout le monde sait que les chartreux, les maristes et les Lazaristes avec le lycée du Parc sont tous au dessus de la Trinité. C'est absolument certain.

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De la méthode.. de la rigueur dans le privé le 03/04/2026 à 17:21

La méthode est simple pour le privé
On sélectionne avant
On vire l'élève pour une 3eme dans un collège public
Ou
On fait inscrire l élève en candidat libre , pas en lien avec le collège

Il faut De la méthode, de la rigueur.....pour....... tamiser

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avenant le 03/04/2026 à 14:36
et sans oublier le a écrit le 03/04/2026 à 14h31

Et aussi le Lycée Al Kindi (Décines-Charpieu) l'un des meilleurs du Rhône

indispensable au message precedent :du moment que çà fait des citoyens français qui tolerent la laicite

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et sans oublier le le 03/04/2026 à 14:31

Et aussi le Lycée Al Kindi (Décines-Charpieu) l'un des meilleurs du Rhône

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Bl74 le 03/04/2026 à 10:27

Depuis qu'il faut prendre en compte l inclusivite inclusive ces classements ne veulent plus rien dire..

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gloubi le 03/04/2026 à 08:50

un appel à la grève des syndicats pour contester les résultats?

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Ex Précisions le 03/04/2026 à 08:50

Si on regarde au niveau national il n'y a que la Trinité dans le top 100. Et il n'y en a pas d'autre au niveau du Rhône.
Donc sur Lyon on est des bourricots ;-)

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