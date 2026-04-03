Classement des meilleurs lycées et collèges : ça donne quoi dans le Rhône ?

C’est une tradition chaque année pour le ministère de l’Éducation nationale : la publication du classement des meilleurs collèges et lycées. Plusieurs critères sont pris en compte, notamment le taux de réussite au brevet et au baccalauréat, les mentions aux examens ou encore le taux d’accès de la 6e à la 3e ou de la seconde au bac.

Dans le Rhône, c’est le lycée François Mansart de Thizy-les-Bourgs qui arrive à la première place des établissements généraux et technologiques du public tandis que l’Externat de la Trinité du 6e arrondissement de Lyon s’impose dans le privé. Du côté des lycées professionnels, Les Canuts à Vaulx-en-Velin prend la tête du classement des établissements professionnels publics du département. Dans le privé, c’est le lycée Orsel à Oullins-Pierre-Bénite qui se distingue.

Concernant les collèges publics, Val d’Argent à Sainte-Foy-l’Argentière, Du cinéma – Bertrand Tavernier à Villeurbanne et Marcel Pagnol à Oullins-Pierre-Bénite occupent les trois premières places. Au niveau du privé, les collèges Louis Querbes de Vourles, Champagnat de Saint-Symphorien-sur-Coise et Champagnat de L’Arbresle sont sur le podium avec un taux de réussite de 100% au brevet des collèges.