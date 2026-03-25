Alerte aux vents violents à Lyon : les parcs et les cimetières fermés jusqu’à nouvel ordre

Le Rhône a été placé ce mercredi en vigilance jaune en raison de vents violents attendus au cours de l’après-midi. Des rafales pouvant aller jusqu’à 80 km/h sont notamment attendues sur l’agglomération lyonnaise.

Sans surprise, les parcs et les cimetières de Lyon fermeront donc leurs portes ce mercredi à 12h, et jusqu’à nouvel ordre. A noter que le vent devrait encore souffler fort ce jeudi et ce vendredi sur tout le département du Rhône.