Alerte aux vents violents à Lyon : les parcs et les cimetières fermés jusqu’à nouvel ordre

Le Rhône a été placé ce mercredi en vigilance jaune en raison de vents violents attendus au cours de l’après-midi. Des rafales pouvant aller jusqu’à 80 km/h sont notamment attendues sur l’agglomération lyonnaise.
Sans surprise, les parcs et les cimetières de Lyon fermeront donc leurs portes ce mercredi à 12h, et jusqu’à nouvel ordre. A noter que le vent devrait encore souffler fort ce jeudi et ce vendredi sur tout le département du Rhône.
💨 🟡 .@meteofrance place le #Rhône et la Métropole de #Lyon en vigilance jaune #vent ce mercredi 25 mars 2026.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 25, 2026
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J'en tremble déjà ;-)Signaler Répondre
Pourquoi fermer les cimetières dans la majorité il n'y a pas d'arbres, et pour faire s'envoler une stèle il en faut légèrement plus... On risque juste de se prendre une gerbe de fleurs.
Dans tous les cas c'est beaucoup moins dangereux que de se balader en ville à Lyon où les arbustes et la végétation ne sont pas entretenus, on peut même se prendre sur la tête un étendage place Bellecour !