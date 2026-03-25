Météo

Alerte aux vents violents à Lyon : les parcs et les cimetières fermés jusqu’à nouvel ordre

Alerte aux vents violents à Lyon : les parcs et les cimetières fermés jusqu’à nouvel ordre
Alerte aux vents violents à Lyon : les parcs et les cimetières fermés jusqu’à nouvel ordre - LyonMag

Ça va souffler fort ce mercredi après-midi.

Le Rhône a été placé ce mercredi en vigilance jaune en raison de vents violents attendus au cours de l’après-midi. Des rafales pouvant aller jusqu’à 80 km/h sont notamment attendues sur l’agglomération lyonnaise.

Sans surprise, les parcs et les cimetières de Lyon fermeront donc leurs portes ce mercredi à 12h, et jusqu’à nouvel ordre. A noter que le vent devrait encore souffler fort ce jeudi et ce vendredi sur tout le département du Rhône.

Tags :

vents violents

Lyon

rhône

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 25/03/2026 à 12:34

J'en tremble déjà ;-)
Pourquoi fermer les cimetières dans la majorité il n'y a pas d'arbres, et pour faire s'envoler une stèle il en faut légèrement plus... On risque juste de se prendre une gerbe de fleurs.
Dans tous les cas c'est beaucoup moins dangereux que de se balader en ville à Lyon où les arbustes et la végétation ne sont pas entretenus, on peut même se prendre sur la tête un étendage place Bellecour !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.