Une publication Facebook de Jean-Maurice Gautin a suscité de nombreuses réactions à Vénissieux. L’ancien adjoint de Michèle Picard, alors chargé notamment de la Sécurité, s’en était pris à La France insoumise en utilisant l’autisme comme terme péjoratif.

Son message faisait suite à une publication de Savannah, militante LFI autiste engagée sur les questions de handicap. Celle-ci avait partagé des photos prises lors des AMFIS de La France insoumise à Valence.

Jean-Maurice Gautin avait alors écrit : "Ho putain, la LFI reconnaît enfin que ce n’est qu’une bande d’autistes. C’est pas moi qui le dit, c’est eux".

Des excuses jugées insuffisantes

Idir Boumertit, maire LFI de Vénissieux, a dénoncé des "propos discriminatoires et méprisants", tandis que la publication a été largement relayée par des élus nationaux insoumis.

Jean-Maurice Gautin a depuis supprimé son message avant de présenter ses excuses. "Loin de moi l'intention de me moquer des personnes atteintes de handicap, étant moi même confronté à cette situation, avec une personne qui m'est très très chère", a-t-il écrit, ajoutant avoir "un humour spécial, pas toujours compris et que cela peut heurter".

Le PCF du Rhône a également condamné les propos de l’ancien élu vénissian. "L’autisme n’est ni une insulte, ni une faiblesse, ni un argument politique", a réagi la fédération, estimant que rien ne justifie d’utiliser le handicap pour "moquer, discréditer ou attaquer une personne ou un courant politique".