Une publication Facebook de Jean-Maurice Gautin a suscité de nombreuses réactions à Vénissieux. L’ancien adjoint de Michèle Picard, alors chargé notamment de la Sécurité, s’en était pris à La France insoumise en utilisant l’autisme comme terme péjoratif.
Son message faisait suite à une publication de Savannah, militante LFI autiste engagée sur les questions de handicap. Celle-ci avait partagé des photos prises lors des AMFIS de La France insoumise à Valence.
Jean-Maurice Gautin avait alors écrit : "Ho putain, la LFI reconnaît enfin que ce n’est qu’une bande d’autistes. C’est pas moi qui le dit, c’est eux".
Des excuses jugées insuffisantes
Idir Boumertit, maire LFI de Vénissieux, a dénoncé des "propos discriminatoires et méprisants", tandis que la publication a été largement relayée par des élus nationaux insoumis.
Jean-Maurice Gautin a depuis supprimé son message avant de présenter ses excuses. "Loin de moi l'intention de me moquer des personnes atteintes de handicap, étant moi même confronté à cette situation, avec une personne qui m'est très très chère", a-t-il écrit, ajoutant avoir "un humour spécial, pas toujours compris et que cela peut heurter".
Le PCF du Rhône a également condamné les propos de l’ancien élu vénissian. "L’autisme n’est ni une insulte, ni une faiblesse, ni un argument politique", a réagi la fédération, estimant que rien ne justifie d’utiliser le handicap pour "moquer, discréditer ou attaquer une personne ou un courant politique".
Il y a des cocos qui sont pas mal, voir même marrants avec du 2nd degré (ou pas) ;-)Signaler Répondre
A l'inverse de LFI, chez eux si tu ne fais pas la gueule tu n'es pas un bon partisan, ou disciple on pourrait dire.
Dans le monde les coco ont fait extermine plus de 80 millions de personnes. Et ils ont pas honte !Signaler Répondre