Violent orage à Lyon : le parc de la Tête d'Or restera fermé jusqu'à lundi inclus

L'annonce a été faite par la Ville de Lyon ce vendredi après-midi, à la suite du violent orage qui a touché la commune en tout début de matinée.

"Les services de la Ville sont à pied d'œuvre pour sécuriser les secteurs fragilisés par les intempéries", précise la municipalité. Le parc de la Tête d'Or restera ainsi fermé jusqu'à lundi inclus.

Tous les autres parcs et espaces arborés de la ville, ainsi que les cimetières sont de nouveau accessibles.

Le parc Blandan rouvrira ce vendredi soir afin de maintenir la séance de cinéma plein air prévue.