Violent orage à Lyon : le parc de la Tête d'Or restera fermé jusqu'à lundi inclus

L'annonce a été faite par la Ville de Lyon ce vendredi après-midi, à la suite du violent orage qui a touché la commune en tout début de matinée.
"Les services de la Ville sont à pied d'œuvre pour sécuriser les secteurs fragilisés par les intempéries", précise la municipalité. Le parc de la Tête d'Or restera ainsi fermé jusqu'à lundi inclus.
Tous les autres parcs et espaces arborés de la ville, ainsi que les cimetières sont de nouveau accessibles.
Le parc Blandan rouvrira ce vendredi soir afin de maintenir la séance de cinéma plein air prévue.
Cooool, le pique-nique 100 % végan est annulé ;-)Signaler Répondre
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-un-pique-nique-100-vegan-organise-ce-dimanche-au-parc-de-la-tete-dor
Et on ne pourrait pas aussi fermer Bellecour ? parce que si l'étendage de linge à 8 millions d'euros, venait à être endommagé par une bourrasque de vent due au réchauffement climatique, et qu'un malheureux cycliste le recevait sur la figure engendrant un obscurcissement de sa vue et une chute, ben c'est Nicolas qui va payer !Signaler Répondre
1 heure d'orage et 3 jours de fermeture !Signaler Répondre
Tous les prétextes sont bons pour ne pas travailler. On dirait la SNCF.
Quelle société de feignants !
Merci sarceliSignaler Répondre
Il faut laisser (ou rendre...) la responsabilité aux gens...Signaler Répondre
Pourquoi interdire à tout le monde l'accès si certains ne savent pas juger de la dangerosité éventuelle du vent.
Est-ce que le grand maire de Lyon Grégory Doucet interdit de circuler dans Lyon au motif qu'on risque de s'y faire agresser et tuer ?
Là non certes........