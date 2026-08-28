Environnement

Violent orage à Lyon : le parc de la Tête d'Or restera fermé jusqu'à lundi inclus

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Violent orage à Lyon : le parc de la Tête d'Or restera fermé jusqu'à lundi inclus

Le parc de la Tête d'Or restera fermé de manière exceptionnelle pendant plusieurs jours.

L'annonce a été faite par la Ville de Lyon ce vendredi après-midi, à la suite du violent orage qui a touché la commune en tout début de matinée. 

"Les services de la Ville sont à pied d'œuvre pour sécuriser les secteurs fragilisés par les intempéries", précise la municipalité. Le parc de la Tête d'Or restera ainsi fermé jusqu'à lundi inclus.

Tous les autres parcs et espaces arborés de la ville, ainsi que les cimetières sont de nouveau accessibles. 

Le parc Blandan rouvrira ce vendredi soir afin de maintenir la séance de cinéma plein air prévue.

Tags :

parc de la Tête d'Or

orage

fermeture

4 commentaires
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Ex Précisions le 28/08/2026 à 19:06

Cooool, le pique-nique 100 % végan est annulé ;-)
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-un-pique-nique-100-vegan-organise-ce-dimanche-au-parc-de-la-tete-dor

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NewFranceByLFI le 28/08/2026 à 18:57

Et on ne pourrait pas aussi fermer Bellecour ? parce que si l'étendage de linge à 8 millions d'euros, venait à être endommagé par une bourrasque de vent due au réchauffement climatique, et qu'un malheureux cycliste le recevait sur la figure engendrant un obscurcissement de sa vue et une chute, ben c'est Nicolas qui va payer !

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Pauvre France ! le 28/08/2026 à 18:19

1 heure d'orage et 3 jours de fermeture !

Tous les prétextes sont bons pour ne pas travailler. On dirait la SNCF.

Quelle société de feignants !

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Lyon avec aulas le 28/08/2026 à 18:08

Merci sarceli

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A un moment le 28/08/2026 à 18:02

Il faut laisser (ou rendre...) la responsabilité aux gens...

Pourquoi interdire à tout le monde l'accès si certains ne savent pas juger de la dangerosité éventuelle du vent.

Est-ce que le grand maire de Lyon Grégory Doucet interdit de circuler dans Lyon au motif qu'on risque de s'y faire agresser et tuer ?

Là non certes........

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