Parc de la Tête d’Or : l’École de Botanique rouvre après une rénovation de 550 000 euros

Fermée au public depuis décembre 2024, l'École de botanique du Jardin botanique de Lyon accueille de nouveau les visiteurs.
La Ville de Lyon a achevé un vaste chantier de rénovation engagé à la fin de l'année 2024 et finalisé avec les dernières plantations réalisées à l'automne 2025. L'opération représente un investissement total qui s’élève à 550 000 euros.
Selon la Ville de Lyon cette rénovation se justifie pour “sensibiliser les visiteurs aux enjeux de la biodiversité et au changement climatique”.
L'École de botanique a donc été repensée et se compose désormais de deux espaces : l'un consacré à la découverte scientifique des plantes, destiné à la pédagogie, et l'autre dédié à l'ethnobotanique, qui retrace l'histoire de Lyon à travers quatre thèmes : la gastronomie, la soierie, la médecine et l'agriculture.
Créé en 1857 par les frères Bühler, cet espace historique présentait à l'origine plus de 4 000 espèces végétales classées par familles. La nouvelle version de cet espace conserve tout de même le tracé historique imaginé par les frères Bühler, en ne le modifiant que légèrement.
une des belles choses à lyon un endroit magnifique les lyonnais réclame plus d’espace vert et moins de béton la nature doit être une priorité pour l’être humain ou lieu de dépenser des milliards dans l’armée vaut mieux investir a protéger se qui reste de beau sur cette planèteSignaler Répondre