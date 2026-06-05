Parc de la Tête d’Or : l’École de Botanique rouvre après une rénovation de 550 000 euros

Fermée au public depuis décembre 2024, l'École de botanique du Jardin botanique de Lyon accueille de nouveau les visiteurs.

La Ville de Lyon a achevé un vaste chantier de rénovation engagé à la fin de l'année 2024 et finalisé avec les dernières plantations réalisées à l'automne 2025. L'opération représente un investissement total qui s’élève à 550 000 euros.

Selon la Ville de Lyon cette rénovation se justifie pour “sensibiliser les visiteurs aux enjeux de la biodiversité et au changement climatique”.

L'École de botanique a donc été repensée et se compose désormais de deux espaces : l'un consacré à la découverte scientifique des plantes, destiné à la pédagogie, et l'autre dédié à l'ethnobotanique, qui retrace l'histoire de Lyon à travers quatre thèmes : la gastronomie, la soierie, la médecine et l'agriculture.