TCL à Lyon : une grève annoncée lundi 31 août dans les services aux usagers

Un mouvement social est annoncé lundi 31 août au sein de la SPL Relation Usagers, structure issue de la réorganisation du réseau TCL dans la métropole de Lyon.
La CGT et la CFDT appellent l’ensemble de ses salariés à se mettre en grève pour dénoncer la politique sociale menée par la direction.
Près de 170 salariés sont concernés par cette nouvelle entreprise. Ils travaillent notamment dans les agences commerciales, à Allo TCL, dans la relation usagers, le marketing, la communication, la gestion et la maintenance des systèmes d’information ou encore les fonctions supports.
Des engagements "qui ne sont pas tenus"
Les deux syndicats affirment que des engagements avaient été pris par la direction lors de la mise en place de la nouvelle structure, mais qu’ils n’auraient pas été respectés.
"Ces manquements se traduisent par une forte dégradation du climat social et un mécontentement fort des salariés", dénoncent la CGT et la CFDT.
Ces engagements devaient notamment, selon les organisations syndicales, apporter des réponses à la dégradation des conditions de travail et au manque de reconnaissance professionnelle ressenti par certains salariés.
"Mal-être, démotivation, stress, anxiété"
Certaines pratiques managériales ont été mises en cause.
La CGT et la CFDT évoquent des "dérives managériales" qui entraîneraient "mal-être, démotivation, stress, anxiété". Elles font également état de pressions ainsi que de départs ou de licenciements de cadres, qui alimenteraient les inquiétudes sur "la gouvernance actuelle et la politique sociale conduite par la Direction générale".
Pour cette journée du 31 août, les organisations réclament notamment "l’amélioration des conditions de travail, une véritable reconnaissance professionnelle" ainsi que "l’arrêt des dérives managériales".
À ce stade, le communiqué ne précise pas les conséquences éventuelles de cette grève sur l’accueil des usagers ou les différents services concernés.
C'est la rentrée, donc grêves dans les métro, sncf, ratp, profs, instits, etc etc.. la routine quoi de chaque rentrées quoi:)Signaler Répondre
C'est la faute de Grégory Doucet.Signaler Répondre
fin des vacances on va qd même pas se mettre à travailler ...Signaler Répondre
ses salariés à se mettre en grève pour dénoncer la politique sociale menée par la direction et nous qui utilisons les transports au quotidien avec un service médiocre on devrait faire gréve et ne plu payer. Les agents de la sois disant sécurité des transport sont plus souvent les yeux sur leur portable ou en visio que de s’intéresser au public, triste mentalité.Signaler Répondre
Nono et Tonton ont laissé un boxon ingérable avec leur 'réorganisations ' ?Signaler Répondre
Ca va être facile à Vero de dire désolé je peux pas vous augmenter par avoir fait x4 sur ses indemnitésSignaler Répondre
à se réaclimater..Signaler Répondre
depuis l’arrivée de cette Métropole de Lyon tout les jours des problèmes et des scandales des tickets tcl pour la police et des renommé des rues et ouvrir une rue ce groupe de la métropole et loin de lyonnais sont point fort est les sorties médiatique pour faire croire qu’elle bosse la Métropole de Lyon n’a aucun projet pour le bassin lyonnais Aulas été un jouet de façade soit disant la société civile mais plus tôt pour détourner les vues sur les incompétences de ces équipes cette métropole ne tiendra pas 6 ansSignaler Répondre
les données locales et nationales de la fonction publique territoriale situent généralement la moyenne autour de 31 à 33 jours d'absence par agent et par anSignaler Répondre
Quele est le taux d'abtenteisme au SytralSignaler Répondre
Avec la nouvelle numérotation, larentrée commence bien...Signaler Répondre
Rentrée de vacancesSignaler Répondre
Les syndicats sur les starting-blocks