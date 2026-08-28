TCL à Lyon : une grève annoncée lundi 31 août dans les services aux usagers

Un mouvement social est annoncé lundi 31 août au sein de la SPL Relation Usagers, structure issue de la réorganisation du réseau TCL dans la métropole de Lyon.

La CGT et la CFDT appellent l’ensemble de ses salariés à se mettre en grève pour dénoncer la politique sociale menée par la direction.

Près de 170 salariés sont concernés par cette nouvelle entreprise. Ils travaillent notamment dans les agences commerciales, à Allo TCL, dans la relation usagers, le marketing, la communication, la gestion et la maintenance des systèmes d’information ou encore les fonctions supports.

Des engagements "qui ne sont pas tenus"

Les deux syndicats affirment que des engagements avaient été pris par la direction lors de la mise en place de la nouvelle structure, mais qu’ils n’auraient pas été respectés.

"Ces manquements se traduisent par une forte dégradation du climat social et un mécontentement fort des salariés", dénoncent la CGT et la CFDT.

Ces engagements devaient notamment, selon les organisations syndicales, apporter des réponses à la dégradation des conditions de travail et au manque de reconnaissance professionnelle ressenti par certains salariés.

"Mal-être, démotivation, stress, anxiété"

Certaines pratiques managériales ont été mises en cause.

La CGT et la CFDT évoquent des "dérives managériales" qui entraîneraient "mal-être, démotivation, stress, anxiété". Elles font également état de pressions ainsi que de départs ou de licenciements de cadres, qui alimenteraient les inquiétudes sur "la gouvernance actuelle et la politique sociale conduite par la Direction générale".

Pour cette journée du 31 août, les organisations réclament notamment "l’amélioration des conditions de travail, une véritable reconnaissance professionnelle" ainsi que "l’arrêt des dérives managériales".

À ce stade, le communiqué ne précise pas les conséquences éventuelles de cette grève sur l’accueil des usagers ou les différents services concernés.