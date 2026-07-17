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Une portion de l'A7 prochainement fermée au sud de Lyon pour une reconstitution judiciaire

Une portion de l'A7 prochainement fermée au sud de Lyon pour une reconstitution judiciaire
Une portion de l'A7 prochainement fermée au sud de Lyon pour une reconstitution judiciaire - Lyon Mag

Une portion de l'autoroute A7 sera fermée à la circulation le mardi 21 juillet prochain de 20h à 22h.

Un arrêté préfectoral a été publié pour permettre la fermeture de l'axe dans le cadre d'une reconstitution judiciaire. L'affaire n'a en revanche pas été précisée.

L'A7 fermera entre le point kilométrique 08+400 (échangeur n°6) et le point kilométrique 20+300.

La mise en place de la signalisation interviendra à partir de 19 h 30.

Des déviations seront mises en place. A noter qu'une surveillance renforcée sera assurée sur l'aire de Solaize pendant cette opération judiciaire. Aucun usager présent sur l'aire ne pourra en sortir tant que la zone restera bloquée. La station-service de cette aire sera fermée avant 18h.

Tags :

reconstitution judiciaire

A7

fermeture

1 commentaire
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Tombe à pic le 17/07/2026 à 18:36

C'est probablement pour reconstituer l'enlèvement du 2 mars dernier près de l'échangeur et dont le corps a été retrouvé calciné près de Ternay?

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