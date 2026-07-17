Une portion de l'A7 prochainement fermée au sud de Lyon pour une reconstitution judiciaire

Un arrêté préfectoral a été publié pour permettre la fermeture de l'axe dans le cadre d'une reconstitution judiciaire. L'affaire n'a en revanche pas été précisée.

L'A7 fermera entre le point kilométrique 08+400 (échangeur n°6) et le point kilométrique 20+300.

La mise en place de la signalisation interviendra à partir de 19 h 30.

Des déviations seront mises en place. A noter qu'une surveillance renforcée sera assurée sur l'aire de Solaize pendant cette opération judiciaire. Aucun usager présent sur l'aire ne pourra en sortir tant que la zone restera bloquée. La station-service de cette aire sera fermée avant 18h.