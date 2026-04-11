Lyon : les parcs ferment en urgence face au risque d’orages et de vents violents

Alors que le département du Rhône est placé en vigilance jaune pour orages ce samedi à partir de 16h et jusqu’à 23h selon Météo-France, la Ville de Lyon a pris une décision rapide.

Dès 15h15, la municipalité a annoncé la fermeture anticipée des parcs. Une mesure liée aux conditions météorologiques attendues dans les prochaines heures.

La Ville précise : "En raison d'un risque orageux avec des rafales de vent pouvant dépasser les 70km/h en fin de journée, les parcs fermeront exceptionnellement à 17h aujourd'hui. Les ouvertures du dimanche matin ne sont pas impactées."

Mais sur le terrain, certaines fermetures ont été encore plus rapides. D’après nos informations, le Parc de la Tête d'Or a entamé son évacuation dès 15h30.

Très fréquenté ce samedi en raison des températures estivales, le grand parc lyonnais est progressivement en train de se vider.