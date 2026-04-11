Lyon : les parcs ferment en urgence face au risque d’orages et de vents violents

Alors que le département du Rhône est placé en vigilance jaune pour orages ce samedi à partir de 16h et jusqu’à 23h selon Météo-France, la Ville de Lyon a pris une décision rapide.
Dès 15h15, la municipalité a annoncé la fermeture anticipée des parcs. Une mesure liée aux conditions météorologiques attendues dans les prochaines heures.
La Ville précise : "En raison d'un risque orageux avec des rafales de vent pouvant dépasser les 70km/h en fin de journée, les parcs fermeront exceptionnellement à 17h aujourd'hui. Les ouvertures du dimanche matin ne sont pas impactées."
Mais sur le terrain, certaines fermetures ont été encore plus rapides. D’après nos informations, le Parc de la Tête d'Or a entamé son évacuation dès 15h30.
Très fréquenté ce samedi en raison des températures estivales, le grand parc lyonnais est progressivement en train de se vider.
sauf celui du 8iéme arrondissement Lumière étonnamment.Signaler Répondre
à faire un proces en recherche de responsabilite ,avec exigence de dommages et interets si tu te prenais une branche sur le cassis!!Signaler Répondre
Encore une grenouille a la grande bouche échappée de son bocal !Signaler Répondre
Avec toute l’eau qui es tombée en France 🇫🇷 pendant des mois , les inondations, etc. Ils vont nous vendre cet été canicule 🥵 obligé que l’eau manque partout et que les nappes phréatiques sont sèches 😂, alors que l’eau sort même des rochers , choses que même les anciens n’avaient jamais vue ..lol.,Signaler Répondre
La météo en France fait vivre des centaines de milliers de personnes sans bosser avec des salaires indécents 😂.
Et les forêts elles ferment ?Signaler Répondre
Et les routes elles ferment, au motif qu'en circulant on pourrait avoir un accdient de voiture ?
Et on interdit les cacahuètes au motif qu'on pourrait s'étouffer en en avalant une de travers ?
Qu'on laisse les gens vivre, et aller se promener dans les parcs, par grand vent c'est vivifiant et ça fait du bien en plus...
Le parc de la Cerisaie aussi évacué et fermé sur ordre préfecture (sic: la police nationale sur place)Signaler Répondre
Et au final on aura que de la pluie avec pas beaucoup de vent ;-)Signaler Répondre
Sauf peut-être dans les reliefs de l'ouest, il faut bien que les producteurs de beaujolpif réclament des sous à l'État pour 3 pieds de vigne abimés...